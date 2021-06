Zdroj: DeníkRoční boj s epidemií koronaviru nám přinesl hodně bolestných zkušeností, zmatků a zklamání. Teď, když snad už brzy budeme z nejhoršího venku, bude chtít hodně lidí co nejdříve zapomenout a užívat si lepší časy. Nutně se ale potřebujeme ohlédnout a pořádně se poučit. Příští krize přijdou a jako stát se na ně musíme lépe připravit.

Známe to všichni. Člověk se s odřenýma ušima dostane z nějakého průšvihu, ale místo toho, aby si ještě v klidu na chvíli sedl, a pořádně se zamyslel, co tomu předcházelo a co mohl udělat lépe, spíše oslavuje, že to je za ním. A za pár dní zapomene.

Úplně stejné je to bohužel často na úrovni státu. Jakmile je nějaký problém za námi, většinou raději zapomeneme, odfrkneme si, že jsme to nějak zvládli, a jedeme dál. Jednotlivě i jako společnost se prostě obvykle málo poučíme.

Na chvíli se ohlédnout

Koronavirová krize je tu s námi už více než rok. Připravila o život přes 30 tisíc spoluobčanů, obrovské množství lidí se dostalo do ekonomických a sociálních problémů. Děti, a často i jejich rodiče, prožily mimořádně náročný rok s výukou na dálku. Všichni jsme se izolovali od blízkých přátel. Dlouhé měsíce jsme nezašli do divadla, kina nebo na sportovní stadion.

Samozřejmě nás krize i v něčem posunula. Společnost výrazně poskočila v digitalizaci, online službách, v práci na dálku. Vážíme si zdánlivých všedních věcí, jako procházky na čerstvém vzduchu bez roušky a brzy snad zase i setkání s přáteli v restauraci nebo s rodinou na větších akcích.

S dobrými zprávami o ústupu epidemie je ale důležité nezapomenout na to, co jsme dělali špatně, a kde se ukázalo, že náš stát nebyl na řešení takové krize připraven. Prostě se na chvíli ohlédnout a poučit se.

Chci se takovému ohlédnutí věnovat. Chci Česko lépe připravit na zvládání krizí. Současný systém potřebuje důkladnou revizi. Není možné, aby napříště úřady nekomunikovaly jednotně a jasně, není možné, aby se ministři klíčového resortu, který má krizi řešit, střídali skoro po měsíci ve funkci, není možné, abychom zbytečně utráceli za předražené nákupy ochranných pomůcek a nevyužívali domácí výrobce.

Na stůl pro novou vládu

Jednám proto s experty a sbírám podněty i od veřejnosti. Návrh na zlepšení, který pracovně nazývám Systém protikrizové ochrany, připravuji pro novou vládu, tak aby mohla změny provést co nejdříve.

Petr Pavel

je bývalý předseda vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu české armády

Krize zítřka mohou mít různou podobu, od masivních kybernetických útoků, přes energetické výpadky, migrační vlny, rozsáhlé průmyslové katastrofy, živelní pohromy až po epidemie. Za všech okolností ale potřebujeme moderní a funkční systém, který zajistí, že všechny složky státu i občané budou vědět, co mají dělat.

Doporučení připravují experti, ale budou vycházet i zpětné vazby od občanů. Protože lidé na sobě nejvíc pocítili, co během krize stát dělal dobře, a co špatně. Do ankety, kterou jsme před dvěma týdny

spustili na webu iniciativy Spolu silnější, se už zapojilo přes 2 000 lidí, kteří tak i podpořili naši snahu o přípravu státu na příští krize.

Do začátku léta budu dál jednat s řadou expertů, kteří mají důležitou osobní zkušenost z boje s pandemií. Chci najít základní shodu mezi nimi a dát na stůl doporučení, která bude moci ihned využít příští vláda. Proto budu o závěrech jednat během léta i se zástupci politických stran.

Máme ideální příležitost se poučit. Využijme toho.

