Díváme-li se s odstupem čtyř dnů na „kauzu Kúdela“ a lítý spor Slavie s Glasgow Rangers, jasná je jedna věc: asi nikdo příčetný by nechtěl být v kůži gentlemanů z UEFA, kteří mají ve skandálu (údajného) rasismu a (údajného) napadení v šerém zákulisí Ibrox Stadium vynést rozsudek.

Je totiž dopředu jasné, že ať bude verdikt jakýkoli, přinejmenším jedna ze stran sporu ho zhrzeně odmítne přijmout. Nejde totiž jen o to, že v tomto učebnicovém případu tvrzení proti tvrzení (ani děti ve školce, hádající se nad rozbitou hračkou, by to nesehrály lépe) lze jen stěží odkrýt, jak to opravdu bylo. Jde i o způsob, jakým účastníci skandálu už od osudného čtvrtečního večera neúnavně komunikují s veřejností.