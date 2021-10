Vít Rakušan a starostové jsou vítězi kroužkovací bitvy. Piráti poraženými. Naplno se ukázalo, jak silnou zbraň mají v ruce voliči v podobě kroužků. Mohou přepsat vůli stranických sekretariátů a rozdupat i dobře míněné smlouvy.

Poprvé tuto možnost lidé masově využili ve volbách 2010. Tehdy fyzik František Janouch vyzval, aby vybírali kandidáty ze dna. Podařilo se tak obměnit proti plánům politiků čtvrtinu sněmovny. Nezabralo to. Noví poslanci se na-učili chodit v rutině klubů. Staly se z nich, jak říká prezident Zeman, většinou „šedivé myši“.

Letos to bylo jiné. Voliči starostů kroužkovali jako zběsilí, ti pirátští si řekli maňana. Buď naivně uvěřili, že co je psáno, to je dáno, nebo nepochopili, jakou výbušninu mají v ruce. Čtyři roky práce jejich poslanců (a nebyla vždy marná) tak zbořil jediný den.

Voliči vyzvedli do sněmovny i jiné, kteří s tím nepočítali, ale jsou známí nebo sympatičtí, jako je starostka Mladých Buků Lucie Potůčková či Hayato Okamura. Síla kroužků už nebude zapomenuta. Pravděpodobně budou na sociálních sítích vznikat i fankluby těch, kdo byli odsunuti dozadu. Je to dobře. Člověk je omylný, ale vždy chytřejší než stranický mechanismus výběru.