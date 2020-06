Kdyby nešlo o princip a spoustu peněz, byla by snaha vlády podpořit leteckou společnost Smartwings legrační. Nejprve se mluvilo o zestátnění. To vyvolalo bouři odporu.

Foto: Deník

Nyní tedy stát nabízí záruky za osm set či devět set milionů. A jak to zdůvodňuje? Klade si „podmínky“. Smartwings se přejmenují na ČSA a nebudou propouštět. Ještě dál jdou Jan Hamáček a Karel Havlíček. Lid přesvědčují o „výhodnosti“ celé transakce: kdyby letecká společnost přišla na buben, na dávkách by to stálo víc.