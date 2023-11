Aleš Uher. | Foto: Jiří Zerzoň

Příští rok na podzim se konají volby do krajského zastupitelstva. Jasným favoritem je opět hnutí ANO.

Zajímavé informace prosákly na veřejnost o tom, co se děje uvnitř hnutí ANO v souvislosti se složením kandidátky pro krajské volby. A nejde o nic menšího než o vysněný post hejtmana.

ANO má v Moravskoslezském kraji dlouhodobě opravdu dominantní pozici a nic na tom nezměnil ani konec dlouholetých klíčových postav - exhejtmana Ivo Vondráka a exprimátora Ostravy Tomáše Macury – po antibabišovské rebelii při prezidentských volbách.

Při současné „formě“ vládní pětikoalice se navíc dá očekávat, že pozice nejsilnější opoziční strany v zemi bude spíše sílit než oslabovat. Lídr kandidátky ANO pro krajské volby tak bude téměř jistě příští rok na podzim novým hejtmanem.

Obecně se očekávalo, že na prvním místě volebního lístku bude buď krajský šéf hnutí, poslanec a dlouholetý primátor Havířova Josef Bělica, nebo současný hejtman Jan Krkoška. Ten se na pomyslný trůn sice dostal nečekaně z pozice náměstka, ale nevděčnou roli nástupce na veřejnosti oblíbeného a respektovaného Ivo Vondráka zvládá.

Do hry ale přibylo třetí jméno. A řadě lidí uvnitř hnutí vyrazilo dech. A to taky proto, že za tímto nápadem má stát přímo šéf hnutí Andrej Babiš, který je pověstný tím, že si dokáže za všech okolností prosadit svou. Právě on by rád v čele kraje viděl bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Ponechejme nyní stranou to, zda by byl bývalý velvyslanec na Slovensku a oblíbenec exprezidenta Miloše Zemana dobrý kandidát. Zarážející je jiná věc. Moravskoslezský kraj má být zase ten, kde si lídra nevyberou samotní členové ANO, ale jméno kandidáta jim nadiktuje šéf z Prahy, v tomhle případě aktuálně z Průhonic.

Je zřejmé, že Andrej Babiš prahne po velkém volebním triumfu a láká do svých řad známá jména. Někdo kompetentní by mu měl ale říct, že na Ostravsku lidé věří hlavně tvrdé práci a odjakživa byli hákliví na to, když jim někdo „shora“ diktuje, co má, nebo nemá udělat.

A platí to pořád v běžném životě i politice.