Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Ředitel sociologické agentury STEM Martin Buchtík se před několika dny vyjádřil k možnému vývoji v České republice slovy: „Myslím, že nás mohou čekat ještě mnohem ostřejší věci. Představa určité části společnosti, že Babiš je to nejhorší, co nás mohlo kdy potkat, je způsobena jen – abych to tak řekl – nedostatkem představivosti.“Slova z Buchtíkova rozhovoru pro server Aktuálně.cz by se dala parafrázovat i pro současný vývojv Afghánistánu. V tomto případěv drtivé většině západních médiía ve vystoupeních politiků převážil názor, že rychlé vítězství Tálibánu a jeho ovládnutí Afghánistánu bylo to nejhorší, co mohlo Západ i zemi samotnou potkat. Podobně jakov případě Andreje Babiše se i u Tálibánu ukázalo, že bylo jen nedostatkem představivosti nepřipustit, že mohlo být v případě Afghánistánu daleko, daleko hůř. Ukázal to čtvrteční atentát u kábulského letiště, kde při útocích teroristů Islámského státu zahynulo nejméně sto lidí, a to včetně dvanácti vojáků armády USA.