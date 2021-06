Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Ruku na srdce, kolik z nás by do nedávna dokázalo najít na mapě Mali a vědělo by, že jeho hlavní město je Bamako. A to přesto, že je to obrovský středoafrický stát s rozlohou přes milion kilometrů čtverečních, jehož počet obyvatel dosahuje velikosti středně velkého evropského státu, a Bamako je větší než Praha. Protože je to prostě Afrika.