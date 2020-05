V rukou Pražanů by nevoněly šeříky, kdyby nebylo devíti milionů padlých sovětských vojáků, z nichž 140 tisíc položilo život v bojích na území Československa. Nebyli to stalinisté, ale obyčejní muži, kteří bránili svou vlast a Evropu proti nacismu. Netrestejme otce za činy jejich synů.

Platí to jak pro rudoarmějce, tak pro potomky budovatelů Hitlerovy třetí říše. Dnes nám je Německo Angely Merkelové logicky blíž než Putinovo Rusko. Jsme s ním v dobrovolném svazku demokratických evropských států, pojí nás tisíce hospodářských, obchodních, kulturních i přátelských vazeb. S Moskvou jsme na tom mnohem hůř. Po invazi v roce 1968 se dávné svazky zpřetrhaly a z Rusů se stali Rusáci.

Když okupační vojska odešla, k lepšímu se to nezměnilo. Zachumláni v listopadovém sametu jsme si příliš nechtěli připomínat, že kdyby nebylo Michaila Gorbačova, těžko by revoluce byla něžná. Byla-li by vůbec. Po divokých Jelcinových letech začala éra Vladimira Putina. Sporý muž s praxí v KGB Rusům slíbil, že jim vrátí respekt. Kromě agresivní zahraniční a domácí politiky tak učinil i tím, že na nedotknutelný piedestal postavil Velkou vlasteneckou válku a její oběti.

Když se zastupitelé v jedné ze čtvrtí města, které v květnu 1945 osvobodili Sověti, rozhodli odstranit sochu maršála, jenž jim tehdy velel, je to pro ně neskousnutelná urážka. Nejsou schopni to vnímat jako my. Tedy že se zvolení zástupci svobodně usnesli a starosta jejich vůli splnil. Ondřej Kolář (TOP 09) jako vzdělaný muž, nota bene syn bývalého velvyslance v Moskvě, zajisté věděl, co tento akt může způsobit. Těžko ale předpokládal, že proti němu Rusové zahájí trestní stíhání a pošlou za ním rozvědčíka s jedem v kufříku. Potíž s ricinovou kauzou je v tom, že o ní všichni mluví, ale až na naše tajné služby a členy bezpečnostního výboru její podstatu nikdo nezná.

Pokud se Kolář musí skrývat právě kvůli vrahovi pod diplomatickým krytím, pak z toho má být mezinárodní aféra, ruský velvyslanec už si měl balit kufry a premiér Babiš hřímat v projevu k národu. Poslanci zmíněného sněmovního orgánu po vyslechnutí šéfa kontrarozvědky Michala Koudelky tvrdí, že BIS a policie postupovaly zcela adekvátně. Občané však mohou jen spekulovat, čeho se jejich aktivity týkají. Kolářovi, ale také primátoru Hřibovi a starostovi Novotnému někdo vyhrožuje, a proto mají policejní ochranu. Kdo a čím, však nevíme.

Prezident Miloš Zeman říká, že odezva ruské strany byla „přemrštěná“, avšak byla pouze reakcí na „hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici“. A dvě ze tří českých zpravodajských služeb, tedy BIS a civilní rozvědku, označil za „zcela zbytečné“. Ve stejném rozhlasovém rozhovoru ovšem také uvedl, že ricin zná jako „jakési projímadlo“. Ve skutečnosti jde o smrtící jed.

Máme tedy věřit poslancům, kteří jsou přesvědčeni, že BIS pracuje naprosto profesionálně, nebo prezidentovi, jenž si plete ricinový olej s ricinem? Nejde přitom o nějaké nezávazné hrátky. Občané by měli vědět, zda cizí mocnost vysílá na české území agenta s povolením zabíjet, nebo jestli jde o novinářskou kachnu živenou zdivočelými plukovníky tajných služeb. V obou případech by šlo o zásadní odhalení s dalekosáhlými důsledky. Jisté je, že obě verze platit nemohou.