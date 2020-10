Maláčová a její faul

Všichni teď řeší otázku, proč jsme se dostali do pozice nejhorší země při (ne)zvládání druhé vlny epidemie. Může za to premiér Babiš, marketingoví poradci, nebo snad nezodpovědní občané, kteří nedbají nařízení ministerstva zdravotnictví? Kdekdo v tom má jasno, aniž by třeba znal analýzy, podklady, srovnání s ostatními státy.

Foto: Deník