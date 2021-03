V pondělí v poledne, druhý den jara, bychom se však všichni na chvíli měli zastavit. Po celé České republice se rozezní zvony. Rozezní se díky občanské iniciativě Minuta ticha. Ta si tímto způsobem chce připomenout první českou oběť pandemie covidu-19, zákeřného,z Číny pocházejícího viru, který do této chvíle zabil nebo zásadně přispěl ke smrti téměř dvaceti pěti tisíc Čechů.

Pro představu, je to pětinásobek počtu obětí heydrichiády, nejtemnější kapitoly druhé světové války a nacistické okupace. Je to děsivé číslo, které znamená, že někoho ze svých blízkých ztratily v minulých měsících stovky tisíc z nás. Ano, i na tyto partnery, děti a vnuky, kteří přišli o lidi, které měli rádi, si v té pondělní minutě také vzpomeňme.

Nezůstaňme však po tom pondělním rozjímání pouze u tichépiety, vzpomínky na oběti a pozůstalé či u modlitby. Ale také se sami sebe zeptejme, zda tyto oběti byly skutečně nutné.

Já tvrdím, že nebyly. Naše zdravotnictví bylo, přes všechny, jak se dnes ukazuje, hloupé boje o každé volné lůžko v nemocnicích, na pandemii dobře či dokonce skvěle připraveno. Mnohem lépe než zdravotnický systém v mnoha okolních zemích. Naši lékařia zdravotní sestry odváděli a odvádějí skutečně heroický výkon, mnozí z nich za to ale už zaplatili zdravím a desítky z nich i životy.

To, co zcela selhalo, je současná vládnoucí garnitura v čele s premiérem Andrejem Babišem. Její populistická, nekompetentní, chaotická a názorům vědecké obce nenaslouchající rozhodnutí zapříčinila zbytečnou druhou a ještě zbytečnější třetí covidovou vlnu, které zabily velkou většinu z oněch dvaceti pěti tisíc lidí.

Není pravda, že se to dělo a děje všude. Česká republika je už měsíce covidovým mordorem Evropya světa, nejostudnějším příkladem nezvládnutí pandemie, který naše vyspělejší sousedy děsí. Vedle oněch dvaceti pěti tisíc mrtvých tu jsou nedozírné ekonomické škody, jen deficit rozpočtu dosáhne za dva roky skoro jednoho bilionu koruna zadlužil Česko více než minulá dvě desetiletí dohromady.

Stát navíc ani po roce neposkytuje z těchto peněz efektivní pomoc covidem nejzasaženějším odvětvím ekonomiky. Statisíce lidí nechal úplně nebo téměř na holičkách. Než tohle skončí, zmizí spousta hospůdek, restaurací, obchodů, penzionů. Dalších obětí neschopné vlády.

Žijme konečně zdravě

I když vláda Andreje Babiše nese hlavní díl odpovědnosti, svůj díl neseme také my sami. Nejde jen o popírače covidové reality, ne-ochotné dodržovat základní pravidla ochrany před infekcí. Jde o většinu z nás, kteří jsme ve svém dosavadním životě podcenili důležitost toho, čemu se říká zdravý životní styl.

V naší zemi je podivným zvykem dávat na odiv, že člověk kouří, dá si klidně deset piv denně, a na obezitu jsme se zvykli dívat jako na národní svéráz, nikoli jako na zdravotní riziko.

Naše dobré,z pojištění hrazené zdravotnictví nás před následky zdravím pohrdajícího životního stylu desítky let zatím chránilo. Až přišel covid, který nám to spočítal. Proto zkusme jen nenadávat na vládu, byť si to zaslouží, ale začněme se starat o své zdraví. Covid je pro nás, kteří ho přežijeme, poslední výstrahou.