Mozkovna Evropy

Tento týden uběhlo šest let od památné chvíle, kdy prezident napsal do prohlížeče slovo „Zemani“ tečka com a následně oznámil policii, že mu nějaký hacker nasadil do počítače dětské porno – zcela určitě s úmyslem ho nějak kompromitovat.

Foto: Deník