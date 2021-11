Nejsledovanější video uplynulého týdne nám nabídla Kancelář prezidenta republiky. Zveřejnila záznam z jednotky intenzivní péče, jak prezident Zeman cituje italského klasika v němčině a podepisuje dokument za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

„Pan prezident je určitě nemocen. Úvahy o jeho stavu plní denně stránky novin i televizních zpráv, každý jeho nevolič ví, že není schopen zdravého úsudku. Jen nikoho z vedení Senátu nenapadlo ho navštívit. Slušně, s kyticí karafiátů, diabetickými pamlsky, s přáním brzkého uzdravení. Určitě při schůzce by si mohli udělat obrázek o jeho stavu a zejména duševním zdraví,“ napsal po zveřejnění videa senátor a lékař Ladislav Václavec (ANO) z Krnova.

Opravdu by si zástupci Senátu během krátké návštěvy na jipce dokázali udělat kvalifikovaný názor na stav a duševní zdraví prezidenta? „Prezident se podepsal, ale nevím, zda to byla jen světlá chvilka. Nevím, jakým způsobem funguje během celého dne. K tomu jsem nikdy nevystupoval ani jsem k tomu nebyl nikdy povolán,“ shrnul své poznatky z návštěvy na jipce Radek Vondráček.

Nic proti krátké zdvořilostní návštěvě senátorů v respirátorech, pokud s ní budou souhlasit lékaři i pan prezident. Proč by ale měl zástupce Senátu laicky ověřovat zdraví a stav prezidenta? Proč by měl Senát pochybovat o erudici nebo o pravdomluvnosti špičkových lékařů z Ústřední vojenské nemocnice? Pan prezident může kdykoliv pozvat zástupce Senátu na návštěvu, tak jako si pozval Radka Vondráčka, Václava Klause nebo Stanislava Křečka. Místo duševního zdraví by senátoři na jipce spíš měli ověřit, zda pan prezident už má k dispozici vlastní telefon nebo si ho pořád musí půjčovat od Mynáře.