Trestní stíhání jako rébus

Současně je ale od Německa pokrytecké, že se tváří jako země, která za nic nemůže. Byl to německý příklad s plynovody Nord Stream I a Nord Stream II, který uklidňoval i zbytek Evropy, že nám, bohatému Západu, plynové vydírání ze strany Ruska nehrozí.

Přitom to, že Rusko používá dodávky plynu jako zbraň, víme už mnoho let. Jen to Moskva nedělala vůči nám, ale vůči zemím jako Moldavsko nebo Ukrajina.

Také to, že Rusko ke svému území připojuje kusy cizích států, jak se mu zlíbí, víme už nejméně od ruské agrese proti Gruzii. Ruská okupace Podněstří nebo gruzínské Abcházie ale začala už na počátku devadesátých let. Mnoho z toho Německo nevidělo, nechtělo vidět. Ovšem i my Češi jsme za Andreje Babiše německý příklad brali jako alibi, proč odebírat z Ruska 100 procent plynu.

To je však pláč nad rozlitým mlékem. Německo nespáchalo zločin. Udělalo chybu a může to napravit.

Pro začátek by stačilo, kdyby Berlín neblokoval unijní zastropování cen plynu, dal do provozu dva plovoucí terminály a nechal běžet všechny tři své zbývající atomové elektrárny na plný výkon. To Habeck a jeho Zelení odmítají. Je na místě mu připomenout, že zbytečně neodsávat ze svého okolí elektřinu je po plynovém bratříčkování s Putinem od Německa tuto zimu prostě povinnost.