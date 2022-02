Od sněmovních voleb uplynuly ledva čtyři měsíce, a proto plní veřejný prostor především to, co se děje ve Strakově akademii nebo v dolní komoře. Rozebírá se stomiliardová úspora, kterou slíbil ministr financí Zbyněk Stanjura. Omílá se omikron a rýsující se rozvolnění. Opozice cupuje navrženou novelu pandemického zákona. SPD blokuje možnost korespondenčního hlasování ze zahraničí. Neziskovky se zlobí, že formulář s žádostí o energetickou pomoc stěží vyplní člověk s titulem, natož samoživitel se základním vzděláním.

Alenka v říši Instagramu

V tomto kvasu poněkud zapadly dvě zprávy, které mohou mít na budoucí politické dění značný vliv. V Praze se představitelé ODS, TOP 09 a KDU-ČSL rozhodli jít do komunálních voleb SPOLU. Piráty a STAN ke svému tažení za primátorskou trofejí nepřibrali. Pirátora Zdeňka Hřiba už evidentně nechtějí.

Možná by se to dalo číst jako logický závěr nepříliš povedeného vládnutí v hlavním městě, kdyby se cosi podobného v opačném gardu nestalo v Plzeňském kraji. Tam pro změnu dali Piráti vale svým partnerům z ODS a TOP 09. Nesouhlasili s tím, že „protlačili svého kmotra, Romana Jurečku, do představenstva Klatovské nemocnice“.

A aby nebylo sporu, o čem je řeč, pirátský městský zastupitel Pavel Bosák dodal: „Plzeňská ODS se chová, jako když jí kraj i město patří. Velcí kluci si v zákulisí dál jedou svoje kšefty. Jestli si myslí, že jim za kus žvance budeme ustupovat, tak se přepočítali.“

Mezi Západem a Ruskem

Když jsem po loňském vítězství pětikoalice psala, že ji může rozklížit temná strana ODS z dob minulých, jež se znovu přihlásí o slovo, pak jsem měla na mysli přesně to, o čem mluvil Bosák. Nezakročí-li Petr Fiala hned a rázně, ODS sice možná v komunálních volbách zaboduje, ale do roka se jeho vláda může rozpadnout.