Blížící se silvestrovské oslavy připomínají poslední tanec na Titaniku, o němž ti, kteří jsou na palubě a na kapitánském můstku, už vědí, že do toho ledovce jménem Omikron prostě narazíme. V chytřejších zemích nařídili vyklidit podpalubí a nařídili všem, kteří jen mohou, si hned vzít záchrannou vestu v podobě třetí dávky očkování.

Tak jsme v nouzi nebo ne?

Vláda Petra Fialy se ale rozhodla poslední taneček v podobě vánočních svátků nerušit znepokojivými zprávami. Místo zvonění lodních zvonů a příkazu k oblékání vest dala číšníkům doporučení, aby jemně upozornili hosty, že se jedná o poslední objednávky. To většina Čechů pochopila tak, že si mohou na Vánoce objednat ještě jednu rundu neboli se setkat se všemi příbuznými a známými, se kterými se setkat lze. A připravit pořádné silvestrovské oslavy, protože po Novém roce zase bude kdo ví co.

Průšvih ale je, že omikron, nová varianta covidu, už je tady. Je neskutečně nakažlivější než všechny předchozí, ale zabíjí pouze o trochu méně. Doporučení vlády navštěvovat se o Vánocích co nejméně, nevyslyšel podle mého malého soukromého průzkumu skoro nikdo. Očkovaní si myslí, že to se dvěma až třemi dávkami dají.

A antivaxeři, že když je to nezabilo doteď, tak už je to nezabije. No a Silvestr, pokud vláda ještě mezi svátky nezatáhne za ruční brzdu lokcdownu, bude promořovací ještě víc.

Máme zakazovat fiakry?

Co z toho všeho bude, se už dozvíme asi v půlce ledna, kdy tady omikronová tsunami udeří naplno. I když nám vláda nechce kazit konec roku, i ona ví, že na účtu za vlídná doporučení budou tisíce mrtvých. V tom lepším případě. A co tedy dělat? Poslechněte prosím tentokrát Miloše Zemana a nechte si hned dát třetí dávku. Bez registrace.

Protože prezident má v tomto pravdu. I když jinak skoro v ničem.