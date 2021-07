Uskutečnění prvního „turistického“ letu na okraj kosmického prostoru, kterého byl svět v podání miliardáře Richarda Bransona a jeho společnosti Virgin Galactic v neděli svědkem, je zlomem v otevírání vesmíru lidstvu.

To, co bylo ještě donedávna záležitostí největších světových velmocí, se stalo v tom nejlepším slova smyslu komerční záležitostí.

Lidstvu se tak definitivně otevírá nová kapitola dobývání vesmíru, která může zlepšit i život na Zemi.To, co by se mohlo zdát jako kratochvíle miliardářů, totiž výrazně urychluje a zlevňuje celý kosmický výzkum a ukazuje, že nejde o vyhazování peněz, ale o něco, co má i ekonomický smysl.

Miliardářské vesmírné společnosti, mezi nimiž stále o několik délek vede vizionářský SpaceX Elona Muska, se ukazují levnější, pružnější a vyspělejší než státní kolosy, které dosud lety do vesmíru ovládaly.

Oběžná dráha, Měsíc a planety Sluneční soustavy budou hrát v budoucnosti lidstva, pro které začíná být Země malá, klíčovou roli. To, že budoucnost nezávisí už jen na vládách států, ale i na jednotlivcích, není hrozba, ale naděje.

Naděje, která začíná vesmírnou turistikou.