/FOTOGALERIE/ Emotivní bitvu před zaplněnými halami očekává ve čtvrtfinálové sérii s Opavou trenér ostravské Nové huti Adam Choleva. Jeho tým prožívá zajímavý ročník. Úvod se mu nepovedl, druhá polovina už ano. Tým z Tatranu udělal v mocném finiši pět výher v řadě a do čtvrtfinále se prodral z předkola. Třaskavá série, hraná na čtyři vítězné duely, startuje na palubovce úřadujícího mistra již ve čtvrtek.

Adam Choleva | Foto: Deník/Petr Widenka

„Máme splněno. Nervozita je na straně Opavy, my můžeme jen překvapit,“ hlásí před čtvrtfinálovou sérii mladý kouč Nové huti Adam Choleva. „Bude to jiný zápas, než klasické utkání play-off druhého se sedmým. Jedná se o derby, a to jsou vždycky zvláštní utkání. Série bude mít šťávu,“ míní mladý stratég.

V loňské sezoně se podařilo Ostravě svého rivala hned třikrát porazit. „Měli jsme typy hráčů, kteří byli přesně na Opavu. Dokázali jsme ji zpomalit, a to bylo základem. Navíc v naší sestavě jsme měli dlouhého pivota. Nyní máme jiný kádr,“ vzpomíná na loňský ročník ostravský trenér. „Opava má kádr téměř stejný. Navíc ještě posílený mistrovským titulem a zkušenostmi z Ligy mistrů,“ přidává další postřeh Adam Choleva.

Ostrava měla katastrofální vstup do sezony, naopak skvělý finiš. „Na začátku sezony jsme měli velké problémy. Chyběla nám zkušenost. Nemohl naskočit zraněný Michal Svoboda, nyní patří do základní rotace. Navíc se nám zranili zahraniční hráči. Podařilo se nám je ale nahradit. Madden se výborně rozehrál. K němu se přidal Stevens a na hře to bylo znát,“ pochvaluje si Adam Choleva posun k lepšímu.

Taktiku na opavského rivala má v hlavě. „Nechám si ji ale pro sebe,“ usměje se a doplňuje: „Rozhodovat bude to, kdo udrží nervy na uzdě, kdo bude trpělivý a natropí méně chyb.“

V obou halách se dá očekávat bouřlivá atmosféra. „Tatran se nedá s kapacitou opavské haly srovnávat. Bude to ale pořádný hukot. Těšíme se na to,“ hlásí Adam Choleva.

Jeho otcem je někdejší úspěšný kouč Zbyněk Choleva. „S tátou jsme v dennodenním kontaktu. Opavu dobře zná, stejně tak hráče, trenéra Czudka i opavské systémy. Vím tak, za kým si mohu přijít pro radu,“ zakončuje mladý kouč ostravského souboru.