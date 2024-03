/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Ostravy vůbec nezvládli sobotní utkání 5. kola ligové nadstavby se Slavií, které po povedené první desetiminutovce podlehli 64:79. Nová huť je přesto lídrem skupiny A2, Pražané zůstávají dál na posledním místě. Duel sledovalo v hale Tatran více než tisíc diváků.

Basketbalisté Ostravy překvapivě podlehli v utkání 5. kola ligové nadstavby poslední Slavii Praha 64:79. | Foto: NH Ostrava

„Začali jsme velmi dobře, když jsme atakovali v první čtvrtině třicet bodů. No a pak jsme se trápili. Nemohli jsme se trefit z dálky. Slavia hrála zónu a nemohli jsme se do toho prosadit. Nemohli jsme se dostat do rotace, v útoku to byla tragédie. Je to dobrý budíček. Ukazuje se, že ve skupině A2 může porazit kdokoliv kohokoli. Musíme předvádět naši hru a to, co jsme hráli v první čtvrtině. Dál už to byla blamáž,“ uznal trenér NH Ostrava Adam Choleva.

Pražané přijeli do Ostravy v pouhých osmi lidech. O to je jejich obrat a konečné jasné patnáctibodové vítězství překvapující. „Je to naše první výhra proti Ostravě. Vždy, když máme takto rozdělené body, tak vyhráváme. Domácím nešla střelba a pak se více věnovali diskusi s rozhodčími než vlastní hře. Hezké vítězství a příští týden zkusíme vyhrát zase,“ prohlásil asistent pražské Slavie Enis Samouk po teprve pátém vítězství v sezoně.

5. kolo nadstavby NBL (sobota 2. 3. 2024):

NH Ostrava – Slavia Praha 64:79 (28:17, 38:39, 48:63)

Nejvíce bodů: Madden 17, Majerčák 9, M. Svoboda a Wiliams po 8 - Agravanis a Thompson po 14, Kimbrough 12, Pumprla a Mareš po 11. Rozhodčí: Kučírek, Hartig, Kubiš. TH: 21/12 - 20/17. Trojky: 4:8. Doskoky: 42:42. Fauly: 20:20. Diváci: 1012.