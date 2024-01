Ostrava měla v prvním poločase navrch a vypracovala si až patnáctibodové vedení. Domácím se podařilo manko smazat a do čtvrté čtvrtiny už vstupovali jako vedoucí tým. Ještě čtyři minuty před koncem byl rozdíl jediného koše, závěr však Nová huť nezvládla a nakonec padla.

„Chtěli jsme si upevnit pozici ve skupině A2, to se nám bohužel nepodařilo. Písku jsme to vlastně darovali. Přesněji řečeno jsme se postupně zastavili, přestali jsme hrát to, co jsme chtěli. Najednou to bylo pomalé. Takhle se prezentovat nechceme,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Roli hrálo také to, že nám ve druhém poločase odešla střelba, do toho nemohoucnost na trestných hodech… To ve vyrovnané koncovce bolí. Bylo tam taky mnoho sporných momentů. Nesportovní fauly, taky moje technická, které nerozumím. Na to se ale nevymlouváme,“ dodal Adam Choleva.