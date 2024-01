Nová huť rozhodla duel v domovské hale Tatran před 1100 diváky již v první čtvrtině, kterou ovládla 27:11. „Podali jsme týmový výkon a za to jsem šťastný. Na agresivní obranu Písku jsme dobře reagovali. Vše, co jsme chtěli, tak fungovalo, tedy až na útočné doskoky soupeře. Sedmadvacet je opravdu vysoké číslo, ale Písek na to má tým. V obraně jsme podali podařený výkon, když jsme se připravili na hru Písku a dokázali jsme se dobře vracet,“ pochvaloval si trenér Ostravy Adam Choleva.

„Rozhodl náš vlažný vstup, kdy jsme nesplnili vůbec nic z toho, co jsme si řekli. Zbytek zápasu jsme to sice nezabalili, bojovali jsme, měli jsme 27 útočných doskoků, 73 střel z pole, ale úspěšnost je 24 procent a zahodili jsme 15 šestek. Nedá se vyhrát venku s takovou úspěšností střelby. Když vynechám první čtvrtinu, tak jsme špatně nehráli. Ale je to teď psychický blok a je to v hlavách. Spoustu volných pozic jsme měli a nedali. Na tak špatnou úspěšnost se nedá vyhrát,“ věděl dobře kouč Písku Jan Čech.

„Od nás to byl super výkon, dobře jsme bránili. Zbytečně jsme však v poslední čtvrtině nechali Písek nadechnout a hosté stáhli na 10 bodů, ale naštěstí jsme si to pohlídali a došli si pro důležitou výhru,“ hlásil kapitán Ostravy Štěpán Svoboda. „Nevím, zda jsme byli nervózní, ale vstoupili jsme do zápasu úplně opačně, než jsme chtěli. Báli jsme se střílet, nebránili jsme. O osudu zápasu rozhodla již první čtvrtina. Pak jsme sice převedli dobré úseky, ale bylo to málo,“ uznal písecký Vojtěch Sýkora.

20. kolo NBL (sobota 6. 1. 2024):

NH Ostrava – Písek 88:70 (27:11, 44:33, 64:45)

Nejvíce bodů: Jeter 21, Majerčák 18, Williams 13, Michal Svoboda 12 – Martin Svoboda 23, Šlechta 12, Sýkora 11. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Melichárek. TH: 35/23 – 38/23. Trojky: 7:11. Doskoky: 49:54. Fauly: 25:24. Diváci: 1100.