Nová huť byla ještě po třech čtvrtinách o tři body pozadu, závěrečnou desetiminutovku však zvládla skvěle a zapsala osmou výhru v sezoně. „Za výhru jsem šťastný, je hodně důležitá. I tak ale nejsme v horní skupině a tak musíme o play-off zabojovat jinak. Pořád je to náš hlavní cíl,“ řekl na úvod hodnocení trenér Ostravy Adam Choleva.

„Musím pochválit tým hlavně za doskok, soupeře jsme jasně přeskákali,“ narážel kouč Nové huti na plus 15 doskoků. „Možná jsme byli i trochu šťastnějším týmem. Nakonec rozhodly protiútoky,“ dodal Adam Choleva, jehož tým vstoupí do nadstavby 28. ledna v Písku. Do předkola postoupí ze skupiny A2 celky na 9. a 10. místě tabulky.