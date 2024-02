Ostravané si již v prvním poločase vypracovali luxusní náskok až o 21 bodů a duel dlouho kontrolovali. Pražané se ještě zvedli a ve čtvrté čtvrtině se dotáhli na stav 68:72. Nová huť odpověděla trojkou a důležité vítězství si už vzít nenechala.

„Pro nás důležité vítězství, potřebovali jsme to po špatném vstupu do nadstavby v Písku, kdy byl podobný průběh, vybudovali jsme si patnáctibodové vedení a poté jsme to pustili a prohráli jsme,“ připomněl kouč Ostravy Adam Choleva porážku 87:94 z Písku.

„Na Slavii jsme měli náskok dokonce 21 bodů a nechali jsme domácí se přiblížit, ti začali hrát s ohromnou energií, která jim, myslím, chyběla celou sezonu. Pokud budou takhle hrát, tak s nimi bude mít každý tým problém,“ prohlásil kouč Nové huti.

„Nám zase chyběl pivot Jeter, do toho měl hned Williams problém s fauly. Výborně ale zahrál Snopek, snažili jsme se to hrát na širší rotaci, nakonec jsme ji museli zúžit v druhém poločase, aby se hráči cítili komfortně a vyhráli jsme,“ vykládal Choleva.