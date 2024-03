Basketbalisté NH Ostrava udělali další důležitý krok k postupu do předkola play-off, když v sobotním zápase 11. kola ligové nadstavby porazili před 879 diváky v hale Tatran poslední Slavii Praha 69:59. Pokud v závěrečném utkání zvítězí Nová huť v Olomoucku, nebude potřebovat zaváhání Písku.

Basketbalisté Ostravy porazili v 11. kole ligové nadstavby pražskou Slavii 69:59. Nejlepším střelcem zápasu byl s 21 body domácí pivot Dominik Heinzl. | Foto: NH Ostrava

Ostrava rozhodla duel již v prvním poločase, během něhož si hlavně poctivou obranou vypracovala dvouciferný náskok, když povolila soupeři pouhých 22 bodů. „Dnes to bylo zase o obraně. V útoku jsme teď v nějaké křeči a doufám, že to ze sebe shodíme a půjdeme se do Olomouce poprat o první místo v tabulce A2,“ připomněl trenér Ostravy Adam Choleva závěrečný duel nadstavby na Hané, který se odehraje v sobotu 6. března.

„Rozhodly doskoky, naše obrana a taky to, že z druhých šancí jsme měli spoustu bodů. Dostali jsme jich jen 59 a musíme být spokojení,“ řekl pivot Ostravy Dominik Heinzl, který byl s 21 body nejlepším střelcem utkání. „V prvním poločase jsme byli měkcí a udělali z Dominika Heinzla hvězdu. Zasloužená prohra,“ hlásil kouč Slavie Enis Samouk. „Ostravě jsme se nedokázali vyrovnat fyzičností,“ uznal křídelník Pražanů Michal Mareš.

11. kolo nadstavby NBL (sobota 30. 3. 2024):

NH Ostrava – Slavia Praha 69:59 (23:16, 37:22, 52:43)

Nejvíce bodů: Heinzl 21, Rhodes 9, Madden, Williams a Š. Svoboda 8 – Varner II 20, Kimbrough 10, Agravanis 9, Pumprla 8. Rozhodčí: Hruša, Melichárek, Kubiš. TH: 16/12 – 25/18. Trojky: 5:3. Doskoky: 49:33. Fauly: 20:19. Diváci: 879.