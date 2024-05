/VIDEO, FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava vstoupili do semifinále play-off NBL nedělní porážkou v Nymburku 69:92 a v sérii prohrávají 0:1 na zápasy. Pokračuje se v pondělí opět ve středních Čechách. Nová huť se musela obejít bez svého elitního střelce Michala Svobody.

Ostravští po senzačním vyřazení mistrovské Opavy, kterou ve čtvrtfinále zdolali 4:2 na utkání, se drželi v Nymburku až do konce poločasu, kdy ztráceli šest bodů. Ve druhé půli domácí favorit brzy odskočil na rozdíl dvanácti bodů a bezpečně si dokráčel pro první bod v sérii.

Ostrava nejvíce zaostávala pod vlastním košem, kde dovolila Nymburku 25 doskoků! Nové huti se nedařilo ani při trestných hodech, proměnila jen 13 z 26 pokusů. Nejlepších střelcem zápasu byl domácí Jaromír Bohačík s 19 body, na straně hostí zaznamenal David Škranc o jeden méně.

„Dvě čtvrtiny jsme se drželi v kontaktu, takže ten konečný rozdíl ve skóre není odpovídající průběhu. Na konci ale Nymburk ukázal svou sílu. My přijeli bez nemocného Michala Svobody a v první čtvrtině si Rhodes něco udělal s rukou, takže jsme byli oslabeni o dva důležité hráče. O to hůř se nám hrálo,“ vykládal ostravský rozehrávač Matej Majerčák.

„Věřím, že zregenerujeme a na zítra se dobře připravíme. Věděli jsme, co od Nymburka čekat, ničím nás nepřekvapili. Hrají rychle dopředu, kvalitně brání a chodí na útočný doskok. A to se potvrdilo. V lize jedineční tou svou obranou, ale věřím, že jsme si na to teď zvykli a bude to lepší. Musíme se co nejdéle udržet,“ dodal Matej Majerčák, autor pěti bodů.

1. zápas semifinále play-off NBL (neděle 5. 5. 2024):

Nymburk – NH Ostrava 92:69 (19:16, 45:37, 68:51)

Nejvíce bodů: J. Bohačík 19, Bell a Mathon po 12, Gordon 10 – Škranc 18, Heinzl 15, Madden 11. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Vošahlík. TH: 16/12 – 26/13. Trojky: 10:8. Doskoky: 56:35. Fauly: 19:22. Diváci: 1050. Stav série: 1:0.