/VIDEO, FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava vyhráli sobotní závěrečné utkání ligové nadstavby v Olomoucku po drtivém druhém poločase 95:75, zvítězili potřetí v řadě a vyšvihli se na 9. místo tabulky. Do předkola play-off tak vstoupí ve středu 10. dubna na palubovce Kolína, který skončil na 8. příčce.

Povzbuzování ostravských fanoušků při zápase v Olomouci. | Video: Deník/David Kubatík

„Z výhry máme radost, byl to dobrý zápas před plnou halou. Z Ostravy přijeli naši fanoušci, těm děkujeme za to, že nás dotáhli k výhře. Rozhodl nástup do třetí čtvrtiny a nasazení Matěje Snopka jako psa obranáře, který nás nastartoval na vlastní polovině. Od toho se vše odvíjelo, pak jsme rozhýbali obranu Olomoucka a našli potřebné skulinky. Udělali jsme první krok k vysněnému čtvrtfinále s Opavou. Je to ještě daleká cesta, ale vykročili jsme dobře,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

12. kolo nadstavby NBL (sobota 6. 4. 2024):

Olomoucko - NH Ostrava 75:95 (21:20, 38:39, 54:66)

Nejvíce bodů: McBrayer 18, Adamu 14, Bailey a Feštr 12 - M. Svoboda 17, Williams 16, Madden 15, Rhodes 13, Snopek 10. TH: 22/12 – 14/11. Trojky: 9:8. Doskoky: 38:38. Fauly: 16:22. Diváci: 511.

Konečná tabulka nadstavby skupina A2: 9. Ostrava 15/19, 10. Olomoucko 14/20, 11. Písek 13/21, 12. Slavia Praha 8/26.