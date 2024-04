/FOTOGALERIE/ Jsou tam a navíc je čeká ten nejatraktivnější soupeř! Basketbalisté Ostravy převálcovali v pátečním domácím ligovém utkání 2. předkola play-off v zaplněné hale Tatran zraněními a nemocemi zdecimovaný Kolín 82:57, sérii ovládli 2:0 na zápasy a postoupili do čtvrtfinále. V něm si to rozdají ve vysněném derby s mistrovskou Opavou, kde startuje souboj v úterý 16. dubna.

Povzbuzování ostravských fanoušků při zápase v Olomouci | Video: Deník/David Kubatík

Pro Ostravu je účast ve čtvrtfinále a derby s mistrovskou Opavou velkou věcí. Vždyť ještě před dvěma týdny se zdálo, že Nová huť snad ani neprojde do předkola. Svěřenci Adama Cholevy však mákli, poslední tři těžká utkání v nadstavbě zvládli a v předkole play-off nedali Kolínu šanci.

„Byli jsme si vědomi šíře kádru. Sázeli jsme na to, že Kolín utavíme. Navíc jsme mohli po první čtvrtině o 24 bodů nechat hrát i naše české kluky, kteří si na hřišti rozuměli a ukázali kvalitu. Udělali jsme si bodový polštář a tím pádem jsem mohl točit sestavou,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

Ostrava nakročila do čtvrtfinále, v Kolíně udeřila v závěru. Co řekla kabina?

„Teď jdeme na Opavu a u nás bude určitě plný Tatran. Věříme si na ně, ale stejně tak respektujeme sílu úřadujícího mistra. Navzdory tomu, jak jsme začali, že to chvíli vypadalo, že vlastně minulý týden úplně končíme, tak je to super. Do play-off jdeme s čistou hlavou,“ dodal Adam Choleva.

Ostrava oba zápasy v letošní sezoně s Opavou prohrála, ale pokaždé zlobila. Hned v zahajovacím utkání celého ročníku dostala favorita do problémů, ještě v úvodu čtvrté čtvrtiny vedla až o osm bodů, nakonec se šlo do prodloužení, v němž padla 96:102. Odvetu vyhrála Opava doma 80:75.

2. předkolo play-off NBL (pátek 12. 4. 2024):

NH Ostrava – Kolín 82:57 (34:10, 49:30, 72:42)

Nejvíce bodů: Williams a Stevens po 14, Škranc 12 – Halada 15, Číž 12. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Petrák. TH: 18/12 – 16/7. Trojky: 12:7. Doskoky: 56:40. Fauly: 19:16. Diváci: 907. Konečný stav série: 2:0.