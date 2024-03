Druhou porážku po sobě s poslední Slavií basketbalisté NH Ostrava nepřipustili. Ve středečním utkání 8. kola ligové nadstavby vyhráli v Praze 76:66 a poskočili v neúplné tabulce na 9. místo, které je první postupové do předkola play-off.

Basketbalisté Ostravy vyhráli středeční dohrávku 8. kola nadstavby NBL na palubovce pražské Slavie 76:66. | Foto: BK Slavia Praha

Ostrava se prvním poločasem protrápila, ve druhém se zlepšila a nakonec si došla pro jistou výhru o deset bodů. „Pro nás povinné vítězství, museli jsme vyhrát za každou cenu,” řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Nebyl to pěkný basket, utrápený z obou stran. Koš jsme dokázali nějakým způsobem zavřít, ale nepohlídali jsme si doskok. Za výhru jsem šťastný, Slavii jsme donutili k 23 ztrátám, což je dobré číslo,” vykládal kouč Nové huti.

„Myslím, že Slavii to teď v té úzké rotaci sedí. Ano, síly jim docházejí, ale jsou nepříjemní. Když hrají zónu a soupeři to nelepí, tak je problém. My se z dálky netrefovali, o to je vítězství cennější,” dodal Adam Choleva.

„Přišlo mi, že někteří naši hráči nešli vyhrát. Měli jsme ale i hráče, kteří zápasu dali vše. Kvůli úzké rotaci se to ukázalo jako klíčové, protože jsme měli mizernou úspěšnost za 3 body,” uzavřel kouč Slavie Hugo Salgado.

Dohrávka 8. kola nadstavby NBL (středa 13. 3. 2024):

Slavia Praha - NH Ostrava 66:76 (19:16, 41:38, 54:61)

Nejvíce bodů: Agravanis 19, R. Pumrpla 10 - M. Svoboda 16, Heinzl 13, Madden 12, Stevens 11. Rozhodčí: Scholze, Melichárek, Kovačovič. TH: 27/19 - 24/13. Trojky: 3:5. Doskoky: 44:35. Fauly: 21:25. Diváci: 183.