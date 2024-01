„Přitom minule jsme si s podobně agresivní obranou Písku poradili. Když si ale ukopnete míč a třikrát ho hodíte soupeři do rukou pod vlastním košem, tak je těžké hrát vyrovnanou partii. Musíme se tomu tlaku naučit vzdorovat,“ prohlásil Adam Choleva.

Nevyužili jsme absenci Svejcara, Collinse a Bella. Po tom solidním začátku se nám to ve druhé čtvrtině celé rozpadlo. Udělali jsme 28 ztrát, což je neuvěřitelné. Navíc jsme trefili jen dvě trojky, další neskutečné číslo,“ kroutil nechápavě hlavou kouč Nové huti.

„Mladí u nás šanci dostávají, teď měli více minut, protože to nešlo základní pětce. Ani to bohužel nezměnilo vývoj utkání. Uvidíme, jestli to kluci vezmou jako lekci, že basketbal je o něčem jiném, než si jen házet na koš,“ dodal zklamaný trenér NH Ostrava.

„Hráli jsme dobře. I v první čtvrtině, kdy jsme se trápili střelecky, ale pozice jsme si vytvářeli a dobře bránili. A když hrajete solidně, tak se nasazení vyplatí a zápas se začne lámat. To se stalo ve druhé čtvrtině,“ uzavřel kouč Nymburka Francesco Tabellini.

Novou huť čeká v sobotu 20. ledna poslední zápas základní části doma proti Kolínu. Poté budou následovat boje ve skupině A2. Ostravě patří aktuálně v tabulce nejvyšší soutěže 10. místo. Do předkola play-off následně postoupí 9. a 10. mužstvo.

21. kolo NBL (sobota 13. 1. 2024):

Nymburk – NH Ostrava 86:49 (15:13, 48:24, 75:33)

Nejvíce bodů: Sehnal 14, Kovář 12, Bohačík, Mathon a Tůma po 11 – Janů 7, Madden, Heinzl a Š. Svoboda po 6. Rozhodčí: Scholze, Salvetr, Perlík. TH: 27/18 – 13/11. Trojky: 10:2. Fauly: 17:25. Diváci: 555.