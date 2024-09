/ROZHOVOR/ Nezastírá, že loučení s Opavou bylo po dlouhých jedenácti letech zpočátku hořké. Zkušený basketbalista Martin Gniadek (34) už ale hlavu nastavil na nové výzvy. Vrátil se do NH Ostrava, kde s basketbalem v mužské kategorii začínal. Obnovenou premiéru v Děčíně (94:103) by sice z paměti nejradši vymazal, nicméně pevně věří, že se nový tým postupně sehraje a sedne. Dnes Ostravané hostí Sršně z Písku (18).

O čem Martin Gniadek v rozhovoru pro Deník mluví? Třeba o konci v Opavě a o tom, jak se vyrovnával s následky nuceného odchodu. O přijetí nových parťáků, případné trenérské kariéře nebo o plánované demolici Tatranu. Dočká se ještě nové haly na míčové sporty v Ostravě?

Za Opavu jste hrával dlouho, slavil jste s ní i titul, jaký byl váš konec a přesun do Ostravy?

„Můj konec v Opavě? No… Po nepodařené sezoně jsme už tak nějak nenašli společnou řeč a jediná možná varianta pro mě bylo Enháčko. I vzhledem k tomu, že žiju celou dobu v Ostravě a chtěl jsem ještě dál pokračovat v basketbalové kariéře. Já ji tedy nezačínal přímo v Enháčku, v mládežnických kategoriích jsem hrál ve Snakes, ale pak jsem šel do NH Ostrava.“

Důvody konce v Opavě jste si vyříkali?

„Už delší dobu je tam tlak na to, aby se kádr omlazoval. To asi bude hlavní příčina. Přece jenom, už nejsem nejmladší. Byl jsem v Opavě dlouho, omlazuje se, tak jsem byl první, kdo to odnesl. Když to tak řeknu.“

Kousalo se vám to těžce?

„Víceméně došlo k tomu, že jsem se o konci na sto procent dozvěděl přes média. To byla taková trošku hořká pachuť odchodu po těch letech, co jsem v Opavě strávil. Ale i to jsme si pak s trenérem Czudkem vyříkali, je to pryč a teď je třeba se soustředit na to, co bude.“

close info Zdroj: Deník/Petr Widenka zoom_in Martin Gniadek ještě v dresu Opavy.

Ostrava pro vás byla jediná možnost, nebo jste řešil i jiné nabídky?

„Byla to jediná možnost, která by nějak extrémně nezasáhla můj rodinný život. Rodina je teď pro mě priorita, máme dvě malé děti a tak se to i nabízelo. Než dojíždět někam do jiných měst.“

Vybavíte si první pocit z návratu do haly Tatran? Vrátily se vám vzpomínky?

„Klíčová vzpomínka byla na mládežnická léta a začátky v mužském basketbalu. Moc věcí se v hale nezměnilo. Ono to má taky logický důvod - proč byste rekonstruovali něco, co se má za nějakou dobu strhnout a srovnat se zemí? Takže všechno je tady víceméně při starém. Pár věcí se změnilo, třeba šatny, co už dřív byly fakt v dezolátním stavu. Ale jinak je to pořád stejný Tatran, jako když jsem odcházel.“

Když se mluví o bourání Tatranu, necloumá s vámi nostalgie?

„Víte co? Když jsem teď měl možnost hrát deset let v jedné z nejhezčích hal na basketbal vůbec, tak se spíš strašně těším na to, až Ostrava dostane konečně stánek hodný třetího největšího města v republice. A že basket bude mít v Ostravě konečně zázemí, jaké si tady zaslouží.“

Dočkáte se nové haly na hřišti?

(zasměje se) „To tedy nevím. Co jsem slyšel, tak hala už měla stát tenhle rok, ale pořád se to nějakým způsobem posouvalo. Kvůli válce na Ukrajině a tak. Současné optimistické vyhlídky prý jsou, že by to mohlo být za dva, tři roky. A to nevím, jestli ještě budu schopný hrát basket. Jestli ještě vůbec budu chtít. Takže vypadá to, že to asi nestihnu.“

Proč by ne? Podívejte se na Jaromíra Jágra, je mu 52 roků a pořád v lize sází góly.

(usměje se) „Jarda Jágr by to stihl, ale nevím, jestli já budu v takovém věku schopný něco hrát. Asi spíš ne.“

Vaši noví spoluhráči říkali, že do kabiny jste zapadl okamžitě. Jako byste prý ani nebyl tolik roků u největšího rivala v Opavě. Jaký máte ze staronového prostředí pocit vy?

„Tohle někdo řekl, jo?“ (usměje se)

Ano, konkrétně kapitán Štěpán Svoboda.

„Jo? Tak to jsem rád. Neříkám, že jsem se s ostravskýma klukama vídal, ale věděl jsem zhruba o koho jde a potkávali jsme se na hřišti. Pro mě jen dobře, když někdo řekne, že jsem v pohodě a nejsem žádné zlo do kabiny. Za to jsem rád. Pořád jsme ale teprve na začátku, sehráváme se, takže to asi nějakou dobu bude trvat, než to přeneseme i na hřiště. A budeme hrát na úrovni, na jakou bychom mohli dosáhnout.“

Narážíte tím na první zápas v Děčíně, který jste v divoké přestřelce prohráli 94:103?

„Děčín bych asi nechtěl úplně rozebírat, protože to byl můj dlouho nejhorší zápas. Na druhou stranu. Na to, jak krátkou chvíli jsme měli, abychom se sehráli s novým litevským rozehrávačem, nebyl výsledek špatný. Řešil se ještě příchod nového pivota, nebyli jsme schopni se ani sehrát. Proto myslím, že až si to sedne, nebude to úplně špatné.“

Říkáte, že to byl osobně váš dlouho nejhorší zápas. Proč? Nervozita, nesehranost?

„Kombinace obojího. Ale nebudu házet vinu na někoho jiného, než na sebe, prostě mi ten zápas nevyšel. To je celé. Doufám, že to bude jenom lepší a lepší, abych týmu opravdu pomohl.“

Na druhou stranu, Děčín se spolu s dalšími kluby zapojil do charitativní akce, v níž se za každý bod vyplatí sto korun pro postižené povodněmi. Takže peněz se po takové divočině nasbíralo dost, ne?

„Aha, to jsem ani nevěděl. Úmysl to z naší strany nebyl, ale jestliže to tak je, tak alespoň k něčemu byla naše děravá obrana dobrá.“

Štěpán Svoboda mluvil i o tom, že se těší na příchod bojovníka. A že bude fajn vás mít pro tentokrát na své straně. Jste na to připraven? Máte stále dost síly a energie?

„Jo, tohle je a bude moje hra. Otázka spíš je, jestli budou i rozhodčí naladěni na stejné vlně. (usmívá se) A jestli se bude pouštět kontaktní basket nebo ne. Protože já asi ani jinak hrát neumím, než kontaktně.“

Už jste se, Martine, díval, kdy hrajete proti Opavě?

„Pár lidí už se mě na to ptalo, takže vím. Ze začátku jsem to neřešil, ale teď už vím, že se hraje v říjnu. Myslím, že páté kolo, pokud to tedy bude s halou v Opavě vše v pohodě. Doufám, že ano, že všechno proběhne, jak má a nebude se nic odkládat.“

Bude to pro vás hodně emotivní?

„Zajímavý a speciální zápas to určitě bude. Samozřejmě bude zvláštní, hrát na druhé straně hřiště, než jsem byl jedenáct let zvyklý. A hlavně proti klukům, které jsem víceméně celou dobu znal, protože tým se tam nějakým způsobem držel pořád stejný, moc se neobměňoval. Ti kluci pro mě nebyli spoluhráči, jako spíš kamarádi. Tím to pro mě bude ještě zvláštnější.“

Trenér Choleva by rád, abyste pro něj byl prodlouženou rukou na hřišti a v kabině. Může to pro vás být příprava na trenérskou kariéru?

„Upřímně, už teď mám problém před manželkou obhájit, že nemám volný víkend. Takže… Nemyslím si, že bych byl v trenéřině úplně špatný, nebo že bych na to neměl vlohy. Ale být trenér znamená, že jste od nevidím do nevidím na hale a to samé i o víkendech. A to bych s rodinou nebyl už vůbec. Takže tohle pro mě asi úplně není. Také proto u mě mají všichni trenéři, co tohle zvládají, obdiv. Hlavně v mládežnických kategoriích. Že jsou schopni obětovat svůj čas a věnovat ho někomu jinému.“