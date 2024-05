/FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava měli pondělní 1. utkání play-off o ligový bronz v Děčíně skvěle rozehraný, nakonec ale padli 74:78 a ve čtvrtek budou v domácí hale Tatran odvracet mečbol soupeře.

První utkání série o bronz mezi Děčínem a Ostravou. Vlevo rozehrávač Nové huti Matej Majerčák. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Ostrava, které chyběli Američan Rhodes a Kanaďan Stevens, na severu Čech výborně začala a v průběhu druhé čtvrtiny si vypracovala až šestnáctibodový náskok. Ještě minutu před koncem čtvrtého dějství vedla Nová huť 73:72, závěr však patřil domácím Válečníkům. „Tahle porážka velmi mrzí,“ řekl rozehrávač Ostravy Matej Majerčák, který se blýskl ceněným double-double za 21 bodů a 10 asistencí.

„Měli jsme velkou šanci to tady urvat a jet do Ostravy s výhrou. Máme nějaké zraněné, ale dali jsme do toho 120 procent a odbojovali to. Bohužel jsme měli pár úseků, kdy jsme ztratili koncentraci, domácí trefili nějaké těžké střely a na konci si to zkušenostmi pohlídali. Věřím, že doma sérii srovnáme a do Děčína se ještě vrátíme,“ dodal slovenský šikula ve službách NH Ostrava.

1. utkání play-off NBL o bronz (pondělí 20. 5. 2024):

Děčín – NH Ostrava 78:74 (11:22, 28:33, 47:50)

Nejvíce bodů: Pomikálek 21, Walton 14, Ogundiran 12 – Majerčák 21, Heinzl 14, M. Svoboda a Williams po 12. Rozhodčí: Hruša, Kučírek, Vošahlík. TH: 28/20 – 25/16. Trojky: 6:8. Doskoky: 48:33. Fauly: 23:26. Diváci: 1200. Stav série: 1:0 (na 2 vítězství).