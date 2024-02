/FOTOGALERIE/ Třetí výhru v řadě zaznamenali basketbalisté NH Ostrava v sobotním utkání 4. kola nadstavby s Pískem, který přehráli 90:71 a osamostatnili se na 9. místě tabulky zaručující postup do předkola play-off.

Basketbalisté Ostravy přehráli v ligovém utkání 4. kola nadstavby Písek 90:71. | Foto: NH Ostrava

Ostravané rozhodli v průběhu prvního poločasu, který ovládli hlavně díky sérii 10:0 z konce druhé čtvrtiny o sedmnáct bodů. „Jsem šťastný za třetí výhru v řadě, která se nerodila lehce. V první čtvrtině jsme si udělali náskok, ale dohráli jsme ji velice špatně. Ve druhé jsme si vybudovali náskok, který jsme si pak udržovali celý zápas,“ vykládal trenér Ostravy Adam Choleva. „Dobře jsme pracovali na doskoku,“ pochvaloval si kouč Nové huti.

„Ostravští ukázali, jak jsou v domácím prostředí silní. Na nás se projevilo to, že nám chybí tři stěžejní hráči a poslední zápasy hrajeme v úzké rotaci. Neměli jsme fyzické ani mentální síly na to domácím vzdorovat. Mohli rozhodnout o výsledku daleko dříve. To se sice nestalo, ale nakonec z toho byla obrovská škola pro naše mladé hráče. Jsem rád, že to nevzdali a bojovali a využili každou minutu na palubovce,“ dodal trenér Písku Jan Čech.

4. kolo nadstavby NBL (sobota 8. 2. 2024):

NH Ostrava – Písek 90:71 (24:20, 52:35, 67:55)

Nejvíce bodů: Madden 18, Williams 17, Majerčák 14, Rhodes 11, Mich. Svoboda 10 – Mar. Svoboda 19, Sýkora 12, Borovka 11. Rozhodčí: Scholze, Kurz, Melichárek. TH: 40/27 – 32/20. Trojky: 9:7. Doskoky: 45:45. Diváci: 847.