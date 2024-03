„Nám to teď trochu mizí mezi prsty, ale věřím, že zase zabereme. Myslím, že se musíme odrazit od naší obrany, kterou jsme hráli po celý průběh soutěže, a poslední dva zápasy po pauze nám to nevychází. Byť dneska jsme se chytili v útoku a dali jsme přes deset trojek, tak nám utekla obrana a na konci rozhodlo štěstí,“ vykládal trenér Ostravy Adam Choleva.

ale nedokázali jsme to pokrýt. Sice jsme se pak vrátili do zápasu a vybudovali si náskok, ale na konci jsme to zase ztratili. To, co jsme hráli dobře, jsme pak přestali dělat. Udělali jsme několik ztrát a Písek to na konci zkrátka vybojoval,“ řekl rozehrávač Ostravy Matej Majerčák.

„Vyhráli jsme silou vůle, ale také se štěstím. Jsem na své kluky opravdu hrdý, obdivuhodně bojovali. Je to jejich třetí utkání v sedmi dnech. Tři minuty před koncem by si na nás asi nikdo v hale nevsadil, ale opět jsme předvedli naši sílu a jsem rád, že jsme ve skupině A2 neřekli poslední slovo,“ prohlásil kouč Písku Jan Čech po posunu před Ostravu.

„Po skvělém prvním poločase jsme do toho druhého vstoupili bez disciplíny. Těžko říct, zda to bylo chybami v obraně, nebo únavou. Ale co se týká koncovky, s kluky jsme se snažili vzepřít, dát týmu sílu a za podpory našich fanoušků jsme to urvali a dotáhli do vítězného konce,“ pochvaloval si písecký křídelník Josef Svoboda, autor osmnácti bodů.

7. kolo nadstavby NBL (neděle 10. 3. 2024):

Písek – NH Ostrava 96:93 (22:25, 57:50, 73:76)

Nejvíce bodů: Sýkora 24, Martin Svoboda a Josef Svoboda po 18, Šlechta 17, Šurý 13 – Michal Svoboda 22, Madden 21, Williams 15, Majerčák 13. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Perlík. TH: 30/24 – 23/15. Trojky: 10:12. Doskoky: 39:39. Fauly: 21:25. Diváci: 650.