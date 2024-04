Ostrava je v play-off na úkor Písku a zabojuje o čtvrtfinále! Pomohlo Olomoucko

/FOTOGALERIE/ Byla to pořádná dřina a nervy do posledních kol, nakonec to vyšlo! Basketbalisté NH Ostrava postoupili do předkola play-off nejvyšší soutěže. Definitivně o tom rozhodlo nedělní utkání 11. kola nadstavby mezi Pískem a Olomouckem. Domácí potřebovali nutně zvítězit, po velkém dramatu však padli 95:99 a jsou ze hry. O čtvrtfinále tak bude usilovat ze skupina A2 Ostrava a Olomoucko.

Basketbalisté NH Ostrava postoupili do předkola-play off NBL na úkor Písku, který v neděli padl s Olomouckem. Právě s Hanáky se utkají v závěrečném kole o lepší výchozí pozici. | Foto: NH Ostrava