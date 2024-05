/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mají dobojováno a zaslouží pochvalu! Basketbalisté Ostravy zakončili letošní turbulentní sezonu na hezkém čtvrtém místě, což je nejlepší umístění za posledních 11 let.

BK Opava - NH Ostrava (2. zápas čtvrtfinále play-off NBL). | Video: Petr Widenka

Po mizerném vstupu do letošní sezony se Ostrava pod vedením trenéra Adama Cholevy obdivuhodně zvedla a postoupila do play-off. Ve fantastickém čtvrtfinále vyřadila po heroickém výkonu mistrovskou Opavu a po semifinálové porážce se silným Nymburkem se po 11 letech snažila získat v sérii s Děčínem bronz. To se také kvůli několika vynuceným absencím nepodařilo, i tak je čtvrté místo výborným výsledkem a zaslouží respekt i ocenění fanoušků, kteří vytvářeli v Tatranu parádní atmosféru.

„Díky klukům, vedení, mému asistentovi Nihatovi (Gürbüzovi) a všem, co se na Tatranu kolem basketu točí,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva bezprostředně po čtvrteční domácí prohře 71:86 s Děčínem, která znamenala v boji o bronz konečnou porážku 0:2 na zápasy. „Mrzí mě zranění, která nás potkala na konci sezony. V plné sestavě by to vypadalo jinak,“ narážel kouč Nové huti na skutečnost, že postupně vypadli se sestavy tři cizinci – pivot Stevens, křídelník Rhodes i rozehrávač Madden.

VIDEO: Adam Choleva: O senzačním postupu Ostravy, týmu i tátovi

„Ale vše zlé je pro něco dobré. Důležité minuty dostali mladí čeští hráči, a pokud budou pokračovat a dávat tomu vše, tak to půjde,“ pokračoval Adam Choleva. „Z mé strany jsme byli lepší než Děčín v obou zápasech. Podali jsme srdnatý výkon. Děčín nás zastavil zónou, ale dobře jsme si půjčovali míč, hráli jsme tu obranu, která nás zdobila. Na své kluky jsem hrdý,“ dodal Adam Choleva.

„Hned teď po zápase se to čtvrté místo těžce hodnotí, chtěli jsme medaili. Na druhé straně jsme byli v sezoně poslední a dostávali se postupně nahoru. Vyhráli jsme skupinu A2, udělali historickou sérii s Opavou a po jedenácti letech postoupili do semifinále. Oba zápasy o bronz se překulily ve druhém poločase. Roli hrály i naše citelné absence,“ prohlásil kapitán Ostravy Štěpán Svoboda.

„Musíme poděkovat našim fanouškům, byli úplně super. Jsem rád za všechny, kteří na Tatran až do konce chodili a mohli s námi ukončit sezonu,“ vykládal křídelník Ostravy Michal Svoboda, který patřil k oporám týmu. „Zopakovat v příští sezoně letošní výsledek bude těžké. My ale máme v posledních dvou letech stoupající tendenci, takže by bylo ideální se porvat o finále, abychom v tom nastaveném trendu pokračovali,“ uzavřel Michal Svoboda.