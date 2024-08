BK Start Ostrava – to je jeden ze tří dívčích basketbalových klubů v Ostravě. Hlavní podíl trenérské práce visí na třech trenérkách – srdcařkách, které to spolu táhnou už od žákovských let. I dnes si Kamila Nyklová, Ivana Studená a Lucie Skácelová vyrazí aspoň jednou ročně zahrát basket do Klatov na Mistrovství republiky veteránů. Především se však snaží lásku k tomuto sportu předat holkám v jejich klubu. S trenérkou minižákyň Lucií Skácelovou jsme před začátkem nové sezóny prohodili pár slov.

V Ostravě jste nejmladší basketbalový klub. Fungujete již šest let. Nejsou tři dívčí kluby na toto město moc?

Značka Start je ale rozhodně starší, než vypadá. Oddíl basketbalu fungoval v Porubě již v 70. a 80. letech minulého století. A byl celkem úspěšný. Prošly jím stovky děvčat, hrál dorostenecké ligy i 2. ligu žen. Jenže změny v 90. letech vedly k ukončení jeho činnosti. A v té době v Ostravě fungovaly také tři dívčí základny – NHKG Ostrava, Baník Ostrava a my. V NH Ostrava jsou dnes jen kluci, v Baníku už nejsou ani ti kluci. Ale START jsme po letech znovu oživili. Znovu nabízíme porubským holkám dělat sport, který je může bavit celý život. Ale nejsme tady jen pro Porubu. Přestože nábory provádíme pouze v porubských základních školách, cestu k nám si sami nacházejí i rodiče děvčat z okolních městských obvodů a obcí. Mají to sice náročnější na dojíždění, ale o to větší to jsou srdcaři. Takže zatím to vypadá, že tři kluby Ostrava a okolí uživí.

Čím se od ostatních ostravských klubů lišíte?

Asi právě tím, že veškeré naše aktivity probíhají v Porubě. Nemáme přípravky rozeseté po celé Ostravě. Rodiče mají jistotu, že když dcera začne chodit na basket v Porubě, bude v Porubě trénovat a hrát pořád. Tomu jsou přizpůsobené i nábory. Oslovujeme děti ve 2.-5. třídách s tím, že ideální začátečníci jsou právě druhačky a třeťačky. Ale ani příchodu starších děvčat se nebráníme. Jsme srovnaní s tím, že v minikategoriích díru do světa neuděláme. Zatímco my začínáme, někteří v tomto věku již bojují o tituly mistrů republiky. A o takové pozdní začátečníky už v těchto klubech ani nemají zájem.

Co dalšího je u vás jiné?

Dalším naším specifikem asi je, že až na jednu výjimku nemáme tréninky v tělocvičnách základních škol. Tím pádem nemůže rodičům nabídnout basket jako kroužek v rámci družiny. Jsme za to ale celkem rádi, protože tak nejsme dočasným odkladištěm dětí, které musí někde strávit čas do doby, než si je rodiče po práci vyzvednou. Chodí k nám tedy holky, které basket opravdu baví a jsou už samostatné. A pokud přeci jen zatím nejsou schopné dojít samotné, rodiče vidí ve sportu smysl a dovezou je na trénink. V neposlední řadě je to někdy až rodinná atmosféra. Tím, že nás není mnoho, nepanujete mezi holkami pocit, že jim někdo zabírá místo na hřišti. Holky hrají především podle toho, kolik toho v průběhu týdne odtrénovaly. Nováčci nečekají na zapojení do zápasů měsíce. Aby se začlenili do již fungujícího kolektivu, začínají se účastnit zápasů po pár týdnech. Obzvláště u minižaček se snažíme o co nejdřívější zápasový křest. U starších kategorií už je to složitější, protože výkonnostní rozdíl je přece jen větší. Záleží na píli, sportovním talentu a trpělivosti holek.

Jak tento přístup děvčata vnímají?

Jako pochvalu za naši práci považujeme fakt, že polovina našich holek přišla z organizovaných náborů a ta druhá polovina jsou jejich kamarádky, které se na ně nabalily. To považujeme za odraz toho, že se jim u nás líbí a ony nebo jejich rodiče nás dále doporučí.

Jaké úspěchy jsou za vámi?

Letošek byl celkem úspěšný. Kadetky obsadily v Nadregionální lize 4. místo. Pokusili jsme se vybojovat postup do celostátní ligy, ale bohužel nám těsně unikl. Některé kluby si tuto soutěž kupují, ale touto cestou jít nehodláme. Buď na to výkonnostně máme nebo ne. Nehodláme vyhazovat peníze za soutěž, ve které během sezóny budeme jen prohrávat. Žákyně hrály také Nadregionální ligu a skončily v ní na 2. místě. Do posledního kola bojovaly o celkové vítězství v soutěži, ale o skóre to nevyšlo. Dvě naše šikulky hostovaly do BK Havířov, kde získaly zkušenosti v žákovské extralize. Jedné z nich toto hostování otevřelo cestu do širšího reprezentačního kádru. Pro minižákyně to byla první soutěžní sezóna. Začátky byly těžké, ale postupně se dalo na hru více a více dívat. Po novém roce se už objevily i nějaké ty výhry. Největší radost holky zažily na mezinárodním turnaji v Klatovech, kde v kategorii mladších minižákyň vybojovaly stříbrné medaile.

A co je před vámi?

Před námi je další sezóna. To znamená kupu práce, ale i zábavy. Opět budou hrát své soutěže družstva kadetek, žákyň, starších minižákyň a mladších minižákyň. Jako novinku jsme zajistili 1x týdně bazén pro regeneraci, který bude vyhrazen pouze členům klubu a jejich rodinným příslušníkům. Ale úplně na začátku budou nábory, které budou probíhat v porubských základních školách. Doufáme, že se k nám přidají další holky, které chtějí spojit svůj život s basketem. Pokud chtějí o nás vědět více, stačí navštívit naše webové stránky www.bkstartostrava.cz nebo kouknout na náš Facebook a Instagram. Uvidí, jak to funguje v klubu, který je sice malý, ale jsou v něm šikovné holky.