Tak tohle čekal málokdo. Úřadující basketbalový mistr z Opavy má po sezoně. Ostravská Nová huť předvedla i v šestém zápase čtvrtinálové série velkou hru. Domácí celek si vytvořil v úvodu slušný náskok. Nakonec ustál i dramatickou koncovku a vyhrál 86:85 a může vyhlížet Nymburk.

Ostravská radost | Foto: Roman Brhel

Opavští povzbuzení pátečním domácím vítězstvím nezachytili vstup do zápasu. Ostrava hrála s velkou energii a hlavně se trefovala. To favorit působil nervózním dojmem. Puršl, který v pátek zářil, byl očividně rozhozený důležitostí zápasu. „Netrefili jsme sestavu. Věděli jsme, že Ostrava na nás vletí, což se také stalo. Soupeř si vytvořil slušný náskok, a toho uklidnilo,“ přiznal opavský kouč Petr Czudek.

Ostrava hrála v úzké rotaci. „Prohráli jsme v pátek v Opavě, když jsem ale viděl kluky na dopoledním tréninku, měli jiskru, a to mě uklidnilo. Hráli jsme vabank, tomu jsme podřídili taktiku,“ vzal si slovo trenér Nové huti Adam Choleva. „Opava mi přišla nervózní. Hlavně se netrefovala, čehož jsme využili a sami si vytvořili bodový polštář,“ podotkl domácí stratég.

Opava se ale nepoložila. Šiřina začal řádit, k němu se přidal Gniadek v závěru to bylo jen o bod. „Opava je velký tým. Ukázala to, málem výsledek otočila. Naštěstí jsme ji to nedovolili. Slavíme postup a jsme šťastní. Chci poděkovat soupeři, opavský a naším divákům za úžasnou sérii,“ řekl Adam Choleva. „Zklamání je velké. Naši fanoušci byli fantastičtí. Zasloužili si, aby sezona pokračovala. My jsme sérii nezvládli. Je to pro nás ponaučení do další práce. I takový dokáže být sport,“ zakončil Petr Czudek.

NH Ostrava - BK Opava 86:85 (34:20, 51:40, 66:58)

Body: Madden 18, Heinzl 15, Majerčák 14, Rhodes 13, Williams 11, Škranc 6, M. Svoboda 4, Stevens 3, Snopek 2 - Šiřina 29, Gniadek 15, Slavík 12, Kouřil 10, Zbránek 10, Puršl 4, Švandrlík 3, Jurečka 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Vošáhlík. TH: 32/23:22/16. Trojky: 9:13. Doskoky: 43:35. Fauly: 21:28. Diváci: 1200.