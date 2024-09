„Sám jsem překvapený, jak noví kluci rychle zapadli,“ říká ostravský kapitán Štěpán Svoboda. „Martin Gniadek byl přes deset let u našeho největšího rivala, ale sotva přišel, jako by tady byl roky, zapadl skvěle. Asi i tím, že tady už hrál. Je neskutečný lídr, má zkušenosti, je to bojovník. Příklad hráče, co má dvě osobnosti. V šatně super kluk, za kterým můžu přijít s čímkoliv. A na hřišti rváč, co za nás nechá duši a bude tým bránit všemi možnými prostředky.“

Martin Gniadek v Ostravě s basketbalem začínal, je odchovancem klubu. V roce 2013 byl u ligového bronzu ještě pod vedením trenéra Dušana Medveckého. S Opavou pak slavil senzační titul v roce 2023, kdy se po půlroční pauze vrátil na palubovky. „Konečně se vracím domů, kde jsem s basketbalem začínal,“ řekl k přestupu.

Basketbalisté NH Ostrava vstupují do své 71. sezony. Kromě Gniadka přišli dva zkušení Američané - rozehrávač Lamb Autrey (34) a pivot Kahlil Thomas (30). Plus dva sedmnáctiletí mladíci Jakub Mršťák a Adem Gürbüz.

„Martin Gniadek je zkušený, zná ligu a je to rozumný hráč, který by nám měl pomoct k odpichu,“ věří trenér Adam Choleva. „Zároveň by měl být spojkou mezi mnou a kabinou. Lamb Autrey přišel z Ústí, dobrý podpis, to se vedení podařilo. V české soutěži je dvanáct let, je ostřílený. I Kahlil Thomas je zkušenější kluk. Měl teď sice trochu absenci, ale věříme, že se zapracuje.“

Nováčci by měli mimo jiné zacelit díry po odchodech Jarrida Rhodese, Bena Stevense, Elyjaha Williamse a Rashada Maddena. „O všechny jsme stáli, ale Wiliams dostal neuvěřitelnou nabídku z Japonska, Maden podepsal v Řecku, Stevens v Austrálii a Rhodesovi tady chyběla rodina,“ dodal Choleva.

Basketbalovou Kooperativa NHL Ostravané rozjedou 21. září v Děčíně, doma se poprvé představí 25. září proti Písku (18 hodin).