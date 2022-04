Když plánujeme, že se pustíme do větší rekonstrukce, tedy do změny více místností a rozsáhlejších projektů, asi se budeme obtížně rozhodovat, s čím začneme nejdříve a jak načasujeme další postup prací. Měli bychom začít se společnými prostory, jako jsou kuchyně nebo obývací pokoj, abychom je měli z krku? Nebo se raději nejprve zaměříme na ložnice a třeba komoru, abychom velké místnosti mohli používat co nejdéle? Záleží na tom, jak velký bude rozsah prací, ale rozhodující by mělo být i to, jestli se do změny pouštíme sami, případně s malou pomocí řemeslníků, nebo jestli jde o celkovou rekonstrukci, jejíž provedení nejspíš kompletně svěříme stavební firmě.