Pít, či nepít před řízením? Většina Čechů má jasno. Nepít. Tedy alespoň před řízením automobilu. U dalších prostředků se lidé v názorech liší.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Alkohol za volant nepatří. Alespoň si to myslí většina čtenářů Deníku, kteří odpovídali v anketě Češi a závislosti. Jen necelá třetina by povolila jízdu s půl promile alkoholu. Přiklání se k nim také Alexandra Klodnerová z Brna. Ale zda by měl platit také striktní zákaz pití před jízdou na kole, s tím nesouhlasí.