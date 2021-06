Údaje o mobilitě ukazují: od konce nouzového stavu se týden po týdnu zaplňují pracoviště. Nákupní abstinenci si Češi vynahradili prakticky okamžitě po otevření obchodů. A od častějších procházek v parcích je odrazuje jen počasí.

Po znovuotevření obchodů v pondělí 10. května je lidé vzali útokem. Fronty se tvořily až do pozdního odpoledne. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Život v Česku se postupně vrací do předkoronavirového normálu. Lidé tráví stále méně času doma, naopak jezdí do práce, nakupují a když svítí sluníčko, tak se procházejí venku. Vyplývá to z anonymizovaných údajů z mobilních telefonů, které pravidelně zveřejňuje společnost Google.