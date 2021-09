Severní pobřeží Francie je stále hustě poseto stavbami, které vybudovali němečtí vojáci ve snaze se ubránit před spojeneckými vojsky. Tyto pevnosti byly součástí takzvaného Atlantického valu. Pokud by byl dokončen, táhl by se od Norska až po Španělsko.

V Bretani ve městě Saint-Pabu byly betonové bunkry z poloviny zasazené do písečných pláží. Tato oblast fungovala jako radarová stanice.

Serge Colliou koupil pozemek kolem jednoho z nich. Následně strávil 18 měsíců kopáním a renovováním stavby o rozloze 400 metrů čtverečních. Historickou stavbu tak přeměnil v luxusní ubytování pro osm lidí. V bývalém bunkru se zájemci najdou kompletní bydlení včetně obýváku a baru. „Bunkr jsme adaptovali tak, aby si zachoval svou atmosféru,“ uvedl pro CNN Travel Colliou.

„Chtěli jsme vdechnout bunkru druhý život, abychom nežili navždy minulostí. Zachovali jsme však některé aspekty, ať víte, kde jste. Jsou tam historické reference, ale není to žádné muzeum.“

Předměty, které v bunkru L479 připomínají válku, jsou například helmy, zbraně a nápisy na zdech. Podle majitele za války v objektu přespávali jak Francouzi, tak Němci.

Ubytování od Airbnb

Ubytování nabízí na stránkách Airbnb. Jedna noc v bunkru návštěvníky vyjde na 360 eur (před devět tisíc korun).

Tato konkrétní stavba pochází z konce druhé světové války. Majitel objektu ve svém inzerátu informuje, že se bunkr skládá z 24 místností ve dvou patrech. On však na Airbnb pronajímá jen první patro. V něm je ložnice, koupelna, dva velké salóny, stůl pro dvacet lidí, bar, kuřárna, kuchyně, zóna s připojením k wifi a projektor. Majitel rovněž vyžaduje vratnou kauci ve výši 1500 eur. Podle webových stránek bunkru lze rovněž pronajmout všech 24 místností a to pro 16 lidí. Ne však už přes Airbnb, ale přímo přes webové stránky.

Původně šlo podle majitele o německý velín stíhaček. V něm padala rozhodnutí ohledně celého severního pobřeží bretonské oblasti Finistère. Šlo o hlavní budovu oblasti, ve které leželo osm desítek bunkrů – na výšku měří dvanáct metrů. Po válce se v něm šedesát let nic nedělo.

Někteří starostové se snažili ze svých vesnic a měst bunkry a jejich trosky odstranit. Což se dělo zejména z bezpečnostních důvodů. Některé vesnice a města naopak historické budovy zachovávají. Takový případ je například v Saint-Nazaire, v La Rochelle či Brestu.

„Začali jsme se zachováváním těchto známých bunkrů a je to tak správně. Nemůžeme je však zachránit všechny,“ uvedl Hervé Farrant, specialista na bunkry, který se těmito budovami začal v osmdesátých letech zabývat.

Nevšední, historické či bizarní objekty k bydlení lze však na Airbnb najít poměrně snadno – a to po celém světě.

