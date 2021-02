Hroby pravěkých bojovníků, luxusní šperky šlechticů i Keltů si lidé po rozvolnění opatření proti koronaviru prohlédnou v gotickém sále brněnského hradu Špilberku. Pracovníci muzea pro návštěvníky nachystali výstavu Symboly vládců. „Děti se posadí na trůn a vyzkouší si královský plášť,“ prozradil kurátor výstavy Petr Vachůt.

Foto: Deník / Jana Tomalová

Na výstavě zástupci Muzea města Brna představují elity v průběhu minulosti, od pravěku až do dnešní doby. "Především jsme chtěli představit to, čím se elity prezentovaly na veřejnost a co se nám dochovalo z archeologických nálezů a historických sbírek," vysvětlil Vachůt.