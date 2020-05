Rodinka lvů jihoafrických, elegantní tygr ussurijský či pohupující se šimpanz už vítají návštěvníky Zoologické zahrady v Hodoníně. Její venkovní prostory od znovuotevření v poslední dubnový den přilákaly již stovky natěšených milovníků zvířat.

Lidé si mohou po znovuotevření zoologické zahrady prohlédnout zvířata ve venkovních výbězích či voliérách. | Foto: Deník / Petr Turek

Příchozí děti si hned oblíbily spícího lva, procházejícího se tygra nebo skupinku želv nádherných. „Už jsme se do hodonínské zoo těšili, před uzavřením jsme sem ještě letos nestihli přijít. Buduje se tady, a hlavně jsme byli zvědaví na přírůstky a na zvířátka, která jsme tady ještě neviděli. Dnes jsme spokojení a určitě sem ještě letos přijdeme, chceme se podívat i do pavilonů,“ svěřila se Marie Chytková, která přijela do hodonínské zoo s kamarádkou. Spolu s nimi odcházela spokojená i trojice dětí.