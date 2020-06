„Pracuji na pozici International Guest Ambassador. Jednou z hlavních náplní mé práce je asistovat neanglicky mluvícím cestujícím, pro které zajišťujeme překlady a asistenci během plavby. Také doprovázím klienty na výletech a mám povinnost minimálně třikrát týdně večeřet s klienty – obvykle organizujeme jeden večer například pro španělsky mluvící hosty, další pro německy mluvící hosty a tak podobně,“ popisuje Kateřina Přibíková svou současnou pracovní pozici s tím, že pracovní den pro ni obvykle začíná v osm hodin ráno a končí většinou hodinu až půl hodiny před půlnocí, s tří- až čtyřhodinovou přestávkou přes poledne, takže práce na lodi není žádná dovolená. Navíc se pracuje sedm dní v týdnu bez přestávky.

Ještě předtím, než se Kateřina nalodila, vystudovala obchodní akademii v Plzni a už během studia začala jezdit do Španělska jako delegát cestovní kanceláře, pracovala pro různé španělské touroperátory a poznala spoustu lodí a lodních společností. Bohužel kvůli krizi ve Španělsku přišla o práci, a tak se začala rozhlížet, kam dál. „Cestovat na lodích se mi vždy líbilo, a tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit,“ vzpomíná.

Od doby, kdy se zaregistrovala na webu www.allcruisejobs.com, do chvíle, kdy získala práci u společnosti Silversea, musela absolvovat dva měsíce trvající přijímací řízení. Tato společnost má v současnosti osm lodí.

„Vybavení lodi záleží na její velikosti. Expediční lodě jsou malé (Silver Galápagos má například kapacitu jen pro 100 hostů), ale mají expediční týmy, jejichž členové mají speciální vzdělání v různých oborech, například zoologie, botanika, geologie… a během plavby pořádají tematické přednášky a doprovázejí cestující i na výletech, které jsou na expedičních lodích v ceně. Klasické lodě jsou vlastně plovoucí pětihvězdičkové hotely, kde najdete bazén na horní palubě s barem a grilem, kde se přes den i večer pořádají různé akce. Pak mají divadlo, kde se během dne pořádají různé přednášky, promítají se filmy a večer je vždy jiná show. Součástí lodí je i knihovna, fitness, salon krásy, konferenční salonek, několik barů, butiky, kasino a také lékařská ordinace,“ líčí česká ambasadorka.

Cestující přiberou až tři kila za týden

Speciální pozornost na zaoceánských lodích je věnována jídlu. Platí, že čím větší loď, tím více možností stravování a speciálních tematických restaurací. Největší restaurace na lodi jsou zahrnuty v ceně a podává se v nich většinou mezinárodní kuchyně s denní speciální nabídkou menu ze zemí, které jsou v itineráři plavby. A pak je na lodi vždy několik menších, tematických restaurací (např. italská, francouzská, japonská…), z nichž některé mohou být také v ceně plavby a za některé se připlácí.

„Kromě toho mají cestující také k dispozici Room Service čili si mohou objednat jídlo i do kajuty. Gastronomie je jedním z hlavních lákadel lodních společností a kuchaři se opravdu přizpůsobí každému speciálnímu požadavku hostů. Lodní společnosti dokonce vypracovaly statistiky, podle kterých průměrný cestující přibere za týdenní plavbu dva až tři kilogramy,“ směje se Kateřina Přibíková.

Součástí luxusních služeb je i osobní komorník. Stará se o vybalení či zabalení zavazadel hostů, o doplňování minibaru, čištění bot, zajistí rezervace do restaurací, postará se o servírování odpoledního čaje v kajutě, připraví perličkovou koupel, zorganizuje party v kajutě pro hosty a jejich pozvané, odestele postele na noc a zajistí spoustu dalších služeb. Komorník je zahrnut v ceně plavby a není třeba mu dávat spropitné, vše je již v ceně.

Stává se, že hosté navážou se svým komorníkem přátelský vztah a jsou s ním v kontaktu i po skončení plavby. Někteří cestující si prý dokonce vybírají plavbu podle toho, na které lodi právě slouží jejich oblíbený komorník.

Lodní personál musí dodržovat přísná pravidla. Tím základním je, že by se měl vždy usmívat a že hosté mají vždy přednost. „Také musíte co nejvíce oslovovat hosty jejich jménem. Naopak nesmíte používat výtahy a toalety pro hosty, a když se pohybujete v prostorách pro hosty, musíte mít uniformu a jmenovku. Členové posádky mají zákaz pít alkohol a pravidelně se organizují namátkové alkoholové testy. Pokud má někdo pozitivní test na alkohol, následuje okamžitá výpověď a cesta domů na vlastní náklady,“ uvádí Kateřina Přibíková a dodává, že spousta členů posádky má rodiny, které jsou na nich finančně závislé a jen díky nim mohou vést pohodlný život.

Zázvorem proti mořské nemoci

Pokud vás zajímá, zda je možné dostat na zaoceánské lodi mořskou nemoc, pak vězte, že záleží na velikosti plavidla.

„Na velkých lodích skoro nejsou poznat ani šesti- či sedmimetrové vlny, na menších lodích už se to dost houpe i při dvou- až třímetrových vlnách. Je to individuální, mně osobně nikdy špatně nebylo, ale měla jsem třeba kolegyni, která má mořskou nemoc i po 10 letech práce na lodích. A je i mnoho cestujících, kterým je špatně i při malých vlnách. V případě nevolnosti jsou vždycky na recepci zdarma k dispozici tabletky proti mořské nemoci, doporučujeme také pít zázvorovou limonádu nebo zázvorový čaj, které uklidňují žaludek. Kdo má strach z mořské nemoci, doporučuji rezervovat kajutu ve střední části lodi a na nižších palubách, kde se loď houpá méně. Nejvíce to houpe na přídi nebo zádi nebo na horních palubách,“ radí zkušená námořnice.

To, jestli máte šanci skutečně poznat destinace, kam vás loď zaveze, nebo zda vás čekají jen nablýskané turistické atrakce, záleží jen na vás a vašich organizačních a jazykových schopnostech. Jsou přístavy, kde se loď zdrží jen půl dne, jinde celý den i třeba do nočních hodin, a jsou i přístavy, kde lodě zůstávají přes noc nebo i dvě noci, to bývá například New York, Londýn nebo St. Petersburg na Floridě. Samozřejmě nejpohodlnější je si zaplatit výlet organizovaný lodí, kde jedete s oficiálním místním průvodcem a často také ještě s doprovodem z lodi, tyto výlety jsou samozřejmě nejdražší. Nebo si můžete zorganizovat prohlídky sami.

„V tomto případě si ale musíte dobře ohlídat čas odjezdu lodi, protože pokud jedete na oficiální výlet a autobus se opozdí, loď počká. Ale pokud jedete na výlet sami a zpozdíte se na odjezdu, loď na vás nečeká a riskujete, že se do dalšího přístavu budete muset dopravit na vlastní náklady,“ varuje Kateřina Přibíková.

Ona sama si zamilovala Portoriko: „V San Juanu jsme byli několikrát a má úžasnou koloniální atmosféru, v jednom z jeho barů se zrodil koktejl Piňa Colada. Pak mám také moc ráda malý karibský ostrůvek Jost Van Dyke, kde jsme oslavili loňského Silvestra. A pokud bych si mohla vybrat, určitě bych se chtěla vrátit na Velikonoční ostrov.“

Kolik to stojí

Představa o tom, že plavbu na zaoceánské lodi si mohou dovolit jen boháči, není tak úplně pravdivá. Konkurence je velká, takže si můžete vybrat od levnějších rodinných plaveb například se společností Pullmantur, Tui Cruises nebo Carnival přes střední cenovou hladinu, jako je Royal Caribbean nebo Costa Cruises, vyšší standard s Celebrity Cruises nebo Azamara až k luxusním lodím, jako je Silversea, Regent nebo Seabourn. Také záleží na termínu (nejdražší jsou vánoční a novoroční plavby a také červenec a srpen), na jak dlouho a v jaké kajutě a na jaké palubě (nejdražší jsou samozřejmě venkovní kajuty s balkonem na nejvyšších palubách, o něco levnější jsou venkovní kajuty s oknem a nejlevnější jsou vnitřní kajuty bez okna, a všeobecně platí, že čím níže, tím levnější).

„U levnějších lodních společností, jako je třeba Pullmantur, můžete pořídit týdenní plavbu středomořím kolem 600–800 € na osobu, u klasického průměru kolem 1200–1500. U Silversea se ceny pohybují kolem 4000–6000 € za týdenní plavbu,“ říká žena, kterou tedy na levnějších plavbách nepotkáte.

„Brigádníky lodní společnosti nenajímají, všichni zaměstnanci na lodích Silversea mají pracovní smlouvu. Základním požadavkem je plynná angličtina, která je oficiálním jazykem na palubě, a podle pozice, na kterou se hlásíte, i další jazyky. Musíte projít pohovory po Skypu, vyřídit si americké vízum, absolvovat lékařské prohlídky na autorizovaných klinikách, zaslat do angličtiny přeložený výpis z rejstříku trestů a také před naloděním udělat několik on-line kurzů. Celý proces může trvat i několik měsíců, než se nalodíte,“ uzavírá Kateřina Přibíková, která teď kvůli pandemii prožívá trochu delší dovolenou, než původně plánovala.