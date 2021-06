Před rezervací ji tehdy zastavila trochu vyšší cena. „Byla jsem studentka, dát přes čtyři tisíce za jeden víkend pro mě v tu dobu bylo drahé. Dodnes si vyčítám, že když jsem koukala na rezervace, nedotáhla jsem to,“ říká. Teď už volné místo jen tak nenajde. Z Dobčických rybníčků se stal hit a první výkop takzvaného glampingu v Čechách. „Máme plno na rok dopředu, zájemců je hodně,“ potvrzuje provozovatel areálu Jiří Střítecký.

Prázdninová romantika trampského střihu - šumění lesa a řeky, stanování v kempu a večery trávené v tlustém svetru u opékání buřtů – je stále oblíbená, současný trend ale velí jinak. Dovolenkáři stále baží po klidu daleko od lidí, relax si však rádi dopřejí s plným servisem.

„Netradiční ubytování nebo také zážitkové, se stalo velkým trendem uplynulých let. Nejčastěji jde o domy na stromech, v sudech, indiánská teepee, ubytování s tematikou středověku a nebo naopak s tematikou vojenskou, například v bývalých bunkrech,“ popisuje Tomáš Holý ze společnosti Slevomat. Nad obyčejnými stany se hůl neláme, tahákem je ale výše zmíněný glamping – luxusní stany v nichž spacák nahrazují plnohodnotné postele a z chatek nedýchá zatuchlina ale severská atmosféra.

Češi jsou národem chatařů a chaty zůstávají stále oblíbení. O to víc, když nabízejí třeba privátním wellness s vířivkou a saunou nebo dokonce vlastní letním kino s mašinkou na popcorn přímo na zahradě. Taková místa zatím co do počtu nemohou konkurovat ubytováním masové turistiky, rok od roku ale jejich počet stoupá. „Aktuálně máme v naší nabídce 317 míst v Česku,“ vypočítává Petr Kotík, zakladatel portálu Amazing Places, které zajímavá místa objevuje a nabízí klientům k rezervaci.

Průřez věkových kategorií

Zákazníky netvoří jedna skupina cestovatelů, je to zatím průřez všech věkových kategorií. „Nejvíce je zastoupena skupina od 25 do 55 let, ze 70 procent jsou to ženy,“ přibližuje Kotík. Na Slevomatu pořizují pobyty zase hlavně rodiny s dětmi. „Ty nejvíce přitahuje tematika středověku, obrovským hitem jsou pak například houbičkové domečky nebo přespání jako indiáni v teepee,“ vyjmenovává Tomáš Holý. V těchto případech hraje hlavní roli vizuální stránka, která je pro děti obzvlášť přitažlivá.

„Naopak mladé páry hledají nejčastěji klid a soukromí, ti pak vybírají ubytování v sudech nebo korunách stromů. Jejich cílem je být blíže přírodě a mnohdy i digitální detox,“ doplňuje. Právě sociální sítě jsou silným hnacím motorem trendu. „Naše fanouškovská základna má přes půl milionu uživatelů - naše síla je převážně na sociálních sítích, kde s nimi každý den komunikujeme,“ říká Kotík z Amazing Places.

Kvalitní servis a nové zážitky sebou přinášejí vyšší nároky na peníze. Zatímco průměrná cena za jednu noc ve dvoulůžkovém hotelovém pokoji se dnes pohybuje kolem 1500 korun, za víkendový pobyt v glampingovém resortu či roubence s vířivkou zaplatíte i deset tisíc korun. Ceny odpovídají kvalitě servisu, roli ale hraje i byznys. Dobčické rybníčky nabízejí víkendový pobyt v hlavní sezóně v chatě pro dva za 4,5 tisíce korun.

Cena zůstává dlouhodobě víceméně stejná, Jiří Střítecký ale přiznává, že je to i proto, že Dobčické rybníčky nevznikly primárně jako byznysplán. Areál vytvořil jeho otec, známý architekt stejného jména, pro radost sobě a rodině.

„Později jsme se rozhodli tomu udělat marketing a nabídnout ubytování ostatním. Naráželi jsme ale na to, že nás ubytovací portály nechtěly přijmout, protože jsme nesplňovali základní podmínku-mít splachovací záchody,“ usmívá se Stružinský. „Během pár let se to ale úplně obrátilo. Trh se rozvíjí a nabídka netradičních míst popravdě dost finančně nabobtnala,“ hodnotí provozovatel.

Podle Tomáše Holého je jejich rostoucí obliba dobrou příležitostí pro investici do podnikání s malými vstupními náklady. „Staré vojenské bunkry prodává stát a je možné si je předělat k obrazu svému,“ vysvětluje. Jejich cena se někdy pohybuje i pod třicet tisíc korun.

Navzdory vyšším cenám se ale zájem o nadstandardní dovolenou nesnížil ani během pandemie. Prázdninové nebo víkendové termíny už bychom v rezervacích našli poskrovnu. „Spousta míst už má letos prázdniny kompletně obsazené, jde právě o chaloupky nebo menší hotely, penziony a apartmány. Pro lidi je cestování po Česku méně komplikované než vyjíždět do zahraničí, kde jsou cesty spojeny s testováním nebo případnou karanténou. Věříme, že se během léta podívají i do měst jako je Praha, Karlovy Vary nebo například Český Krumlov, kde trpí nedostatkem zahraničních turistů,“ dodává Petr Kotík.