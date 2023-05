Přibližně milion Čechů v letošní turistické sezoně zamíří do Chorvatska. Musí se připravit na to, že se zde místo původních kun nově platí eurem. A je už také patrné, jak tato změna zamíchala s cenami v Chorvatsku.

Chorvatsko je turisty velmi vyhledávanou zemí. | Foto: Shutterstock

Jak uvedlo Chorvatské turistické sdružení, v roce 2022 navštívilo Chorvatsko 19 milionů turistů, kteří zde strávili dohromady 105 milionů nocí.

Podle krajů je nejvíce přenocování v roce 2022 hlášeno z Istrie - 29,5 milionu, následuje Splitsko-dalmátská župa s 19,5 miliony, Primorsko-gorskokotarská župa s 18,3 miliony, Zadarská župa se 14, 9 miliony, Dubrovnicko-neretvanská župa s 8 miliony a Šibenicko-kninská župa s 6, 8 miliony přenocováními.

Skvost, který lze snadno minout. Chorvatsko se pyšní dechberoucím parkem Krka

„Co se týče destinací, jedničkou je opět Rovinj se 4,2 miliony přenocováními, následuje Dubrovník s 3,8 miliony, Poreč s 3,4 miliony, Split s 3,1 miliony a Medulin s 3 miliony strávených nocí,“ uvádí Chorvatské turistické sdružení.

Ze statistik dále vyplývá, že pátý nejvyšší počet přenocování jde za Čechy. Ti zde v roce 2022 strávili 6 milionů nocí. A právě řada Čechů již nyní vyhlíží, s jakými cenami se letos u Jadranu setkají.

5 nejkrásnějších míst v Chorvatsku, kde můžete strávit dovolenou:

Zdroj: Youtube

Vliv inflace na cenu potravin

Tématu se věnuje například specializovaný turistický portál Croatia Tourism. V případě potravin zmínil vliv inflace, která je citelná také u Jadranského moře.

„Například cena chlebu se pohybuje v rozmezí 1 až 3 eura (cena za jedno euro činí asi 25 Kč – pozn. red.) podle druhu a kvality pečiva. Balení desíti vajec stojí kolem tří eur. Kilogram jablek přijde na půldruhého eura, kus brokolice stojí podobně,“ uvedl web.

Na dně moře v Chorvatsku se ukrýval poklad. Tisíce let o něm nikdo nevěděl

V případě kaváren a restaurací je potřeba si na běžnou kávu s mlékem připravit euro a půl, tedy zhruba 40 korun. Pokud si ji však dáte v některé z turisticky oblíbených destinací, bude stát i více než tři eura. Ještě více stojí pivo, tedy 4 a více eur podle druhu. Pizza v průměrné restauraci vás vyjde na 10 až 15 eur podle druhu pizzy.

Řada Čechů vyráží do Chorvatska do kempů, sami si v nich i vaří, a proto také často chodí nakupovat do marketů. Opět mohou být ceny rozdílné mezi vnitrozemím a vyhledávanými turistickými cíli.

Podle současných údajů webu Expatistan, specializujícího se na ceny v jednotlivých zemích, lze očekávat v marketech takovouto nabídku:



500 vykoštěných kuřecích prsou: 4,92 eura

1 litr plnotučného mléka: 1,19 eura

12 vajec: 4,62 eura

1 kg rajčat: 2,19 eura

500 g místního sýra: 4,92 eura

1 kg jablek: 1,35 eura

1 kg brambor: 1,09 eura

0,5 l tuzemského piva: 1,38 eura

1 láhev vína: 7 eura

2 litry coly: 2, 06 eura

chléb pro 2 osoby na 1 den: 1,09 eura

1 krabička 32 tamponů: 4,01 eura

deodorant 50 ml: 3,70 eura

šampon na vlasy 2 v 1: (400 ml) 3,86 eura

4 role toaletního papíru: 2,04 eura

„Chorvatsko je třetí nejdražší zemí východní Evropy,“ doplnil web Expatistan.

Pokud do Chorvatska pojedete autem, je potřeba myslet na to, kde tam budete parkovat. Může totiž jít o velmi drahou záležitost. „Například za parkování v centru Makarské riviéry zaplatíte kolem 3 eur za hodinu,“ dodal web Croatia Tourism.

Web Cruise Croatia dále upozornil, že se hodí mít po ruce vždy i hotovost. „Například v Záhřebu, Splitu, Dubrovníku a Hvaru lze platební karty používat zcela běžně. Je zde i řada bankomatů. Mimo tyto lokality se však bankomaty vyskytují méně často a také nemusí být zcela spolehlivé při výběru se zahraniční kartou,“ doplnil web.

O aktuálních chorvatských cenách informuje na svém webu i cestovatelka Lauren Juliff. Ta uveřejnila i příklady cen za veřejnou dopravu. Podle její nedávné zkušenosti například autobus z Dubrovníku do Splitu stojí 12 eur, ze Záhřebu do Zadaru 11 eur a ze Záhřebu na Plitvická jezera 10 eur. A pokud využijete trajekt, ten z Dubrovníku na Hvar přijde na 28 eur, z Dubrovníku do Brače 29 eur, ze Splitu do Brače pak 12 eur.

Specializovaný web Kupní síla se ještě zaměřil na celkové zhodnocení chorvatských cen, a to na základě porovnání cen zveřejněných národními statistickými úřady v Česku i Chorvatsku.

Dalmácie pod drobnohledem:

Zdroj: Youtube

„V Chorvatsku stojí nealkoholické nápoje 127 procent, restaurace či hotely 121 procent a potraviny 106 procent toho, co platíme za stejné produkty a služby v tuzemsku. Takže pokud v českém obchodě necháme 1 000 Kč, potom v Rijece, Splitu nebo Dubrovníku potřebujeme minimálně 1 060 Kč plus odměnu pro směnárníka, abychom dostali totéž,“ přiblížil web.

A co cigarety? Ty podle webu Nunbeo, shromažďujícího ceny z celého světa, by měly přijít na 5 eur, tedy pokud jde o značkovější krabičku cigaret, jako je například Marlboro.