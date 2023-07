Máme pro vás další tip na místo u sousedů v Polsku, které se nachází jen nedaleko Moravskoslezského kraje. Termy Rzymskie leží asi sto kilometrů od českých hranic a jsou opravdu velkolepé. Odpočinek nabízí v téměř dvaceti saunách, devíti bazénech včetně těch masážních nebo třeba na uměle vybudované písečné pláži. A saunoví nadšenci mohou jásat, protože právě nedaleko Katowic se nachází největší sauna na světě, která pojme až tři sta osob.

Koloseum přišlo v přepočtu na 75 milionů korun. | Foto: se svolením Termy Rzymskie

Římské lázně se nacházejí v městečku Czeladź nedaleko Katowic. Prakticky mezi paneláky najdete areál, kde byste odpočinek a největší saunu světa zřejmě nečekali. Otevřeno je každý den.

Podívejte se, jak vypadá party v lázních:

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Z historie areálu

* Nahota všude kolem

* Co vše v areálu najdete

* Největší sauna na světě

* Saunování jako olympijská disciplína

Z historie areálu

Původní stavba byla vybudována kolem roku 1910 a byla součástí majetku hornické společnosti. Právě kolem Katowic byly objeveny mohutné sloje černého uhlí. Budova byla postavena v neoklasickém stylu a dodnes díky svým mimořádným prvkům vzbuzuje obdiv. S útlumem těžby uhlí budova začala chátrat, než se před lety dostala do rukou současného majitele.

Termy Rzymskie:

Díky novému majiteli se nyní objektu vrátila bývalá sláva. „Historická fasáda byla renovována a osvětlena. Stylová kašna, která byla umístěna před hlavním vchodem do budovy, dodává budově nevšední ráz. Samotný vchod hlídají sochy dvou lvů,“ popsal majitel Leszek Pustułka.

Nahota všude kolem

Stydlíni musí zahodit ostych, protože podle pravidel lázní je celý areál bezplavkovou zónou, jak připomíná například web Ruda Śląska. Pravidla tak respektují dávnou kulturu saunování.

Hosté se po komplexu pohybují pouze v ručníku či županu. Pokud však chtějí vstoupit do bazénu či mokrých saun, musí vedle případného studu odložit úplně vše. Oproti tomu u suchých saun je potřeba podložit textilií své tělo tak, aby se nedotýkalo dřevěných lavic. I přesto sem mohou chodit děti.

Co vše tady najdete

Areál je rozdělený na původní krytou část a na nově vybudovanou zónu s Koloseem, venkovním bazénem a jevištěm.

V lázních Termy Rzymskie najdete:



- 19 saun s různým zaměřením, jako například bylinková, parní či finská

písečnou pláž s lehátky

- 9 bazénů s různou teplotou vody

- venkovní bazén s vodním barem

- jeviště s velkoplošnou obrazovkou pro konání kulturních produkcí

- fitness centrum

Czeladźské římské lázně jsou postaveny podle vzoru starověkých pompejských lázní. Vypadá to tam jako ve starověkém Římě. Jsou zde obrazy, zlacené prvky a antické sochy. „Není to obyčejná sauna, je to umělecké dílo. Fresky, sloupy, zlacení – vše zde najdete,“ uvedl majitel pro TVS.pl.

Pohled na Koloseum z venkovního bazénu:

Stará část připomíná lázně, je tu klid a hraje tu relaxační hudba. Panuje tu intimní atmosféra. Nová část naopak připomíná spíše hudební klub. Hraje tu populární hudba, promítá se na velkoplošné obrazovce a hosté si povídají ve vodním baru nebo vířivce.

Největší sauna na světě

Sauna s názvem Koloseum je velká 200 metrů čtverečných a vejde se do ní až tři sta lidí. Vytápí jí sedm pecí a rozehřátí trvá pouhých čtyřicet minut.

„Koloseum je můj splněný sen. Chci tuto investici dostat do Guinessovy knihy rekordů. Tak obrovský objekt tohoto druhu ještě nikdo neudělal, byla to výzva,“ přiznal majitel Leszek Pustułka pro webový portál TVS.pl.

Výstavba Kolosea přišla v přepočtu na asi 75 milionů korun a počítá se s návratností zhruba patnácti let, jak připomíná web Dziennik Łódzki. Koloseum je hlavním místem saunových rituálů, které zde probíhají každou hodinu. Každý ceremoniál má nějaký námět. Tomu je přizpůsobena hudba, choreografie a použité vůně, přičemž saunoví mistři tancují s ručníky a víří tak teplý vzduch. Lidé je často povzbuzují potleskem a panuje zde uvolněná atmosféra.

Saunování jako olympijská disciplína

Leszek Pustułka se netají tím, že jeho dalším snem je, aby se soutěž saunových mistrů stala olympijskou disciplínou. Pomoci by mu k tomu mohlo i to, že světový šampionát v saunování od roku 2020 zaštiťuje Polský olympijský výbor.



