Vydejte se na jedinečný festival ve Vizovicích, který voní po švestkách a koná se v jednom z nejlepších areálů. Řeč je o Trnkobraní, kde letos v pátek 18. srpna a v sobotu 19. srpna vystoupí například Jaromír Nohavica, Kryštof nebo Mirai. Areál likérky Rudolfa Jelínka však nezaplní pouze hudba. Přijdou také jedlíci, kteří budou soutěžit v pojídání švestkových knedlíků.

Vizovické Trnkobraní 2023. | Foto: Se svolením festivalu Trnkobraní

Začátek jednoho z nejstarších českých festivalů se začal psát v šedesátých letech minulého století. Vizovice již sice měly zkušenost s pořádáním větší kulturní akce v létě 1961, kdy se oslavovalo 700 let od první písemné zmínky města, ale rozhodně nikdo nečekal, že nové slovo – Trnkobraní – se bude skloňovat ještě po desetiletí.

Podívejte se na video z 50. Vizovického Trnkobraní 2017:

Zdroj: Youtube

První ročník festivalu se konal v létě 1967. Trnkobraní je festival, který kombinuje gastro s dobrou hudbou a samozřejmě pitím.

„Program se snažíme sestavovat jako kuchař, který chce mít plnou restauraci. Vezmeme ty aktuálně nejchutnější a nejoblíbenější suroviny z českého a slovenského hudebního trhu, okořeníme to trochou retra, přidáme nějaké mladé nadějné výhonky a jako zákusek servírujeme osvědčené krajové speciality. Celé to musí tvořit logické celistvé víkendové menu, které zapijete dobrou slivovicí,“ řekl pro Deník organizátor Michal Šesták.

CO SE TAKÉ DOČTETE

* Ne švestkobraní, ale trnkobraní

* Historie je bohatá

* Největší kuriozitou jsou knedlíky

* Program bude pestrý

V letošním roce hned první festivalový den fanoušky rozproudí Mirai, Jaromír Nohavica, Horkýže slíže nebo Argema. Program druhého dne pak nabídne například koncert kapely Kryštof, Tomáše Kluse, Báry Polákové či Visacího zámku. Chybět nebude tradiční velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků letos nazvaná Memoriál Kamila Hamerského, jenž vzdá hold nedávno zesnulému matadorovi tohoto švestkového klání.

Ne švestkobraní, ale trnkobraní

„Jubilejní rok 1961 otevíral dobu šedesátých let, v nichž se představitelé Vizovic začali vážně zamýšlet, kam nasměrovat budoucnost svého města,“ píše autor Marcel Sladkowski ve své knize Trnkobraní v proměnách času 1967 - 2017. Předchozí desetiletí bylo především o budování průmyslu, nicméně nyní bylo třeba zaměřit se na jiné benefity, které kraj nabízel. Těmi byla například malebná krajina nebo slivovice.

Atmosféra Vizovického Trnkobraní je vždy jedinečná.Zdroj: Se svolením festivalu Trnkobraní

Když se v roce 1967 uskutečnil první ročník tehdejšího Trnkobraní, včetně ohňostroje, dobového gottwaldovského tanečního orchestru Start a soutěže o nejlepší slivovici, samotní obyvatelé Vizovic nabyli dojmu, že Trnkobraní má pro ně větší než jen propagační význam.

Richard Krajčo: Snažíme se do lidí nacpat energii i radost a dát jim zážitek

Kdo vlastně za nápadem, který po roce 1967 jenom rostl, stojí? Byl to tehdejší nový předseda Osvětové besedy (kulturní organizace v socialistickém Československu, pozn. red.), lékárník Miloš Žabka. Vzhledem k okolnostem se ukázal být mužem na svém místě, protože po uvedení do funkce se domluvil s ředitelem místní pálenice Janem Lagou. „Navrhl mu, aby se pokusili uspořádat akci, která by se jmenovala Vizovické švestkobraní. Ředitel Laga souhlasil, jen oponoval, že na Valašsku se švestkám říká trnky, takže správný název bude trnkobraní,“ popisuje Sladkowski ve své knize.

Historie je bohatá

Za svou dobu existence festival Trnkobraní několikrát změnil oficiální název, a to v návaznosti na dobu i jiné akce, se kterými souběžně spolupracoval. Například v 70. letech jste mohli ještě navštívit „Obecní dožínky a tradiční trnkobraní“, v 80. letech pak „Vizovické slavnosti a trnkobraní“, až se v 90. letech název ustálil na pouhé „Vizovické Trnkobraní“, pod kterým je festival známý dodnes.

Když se v roce 2000 Trnkobraní přestěhovalo do areálu likérky Rudolf Jelínek, nastala snad největší změna v jeho dějinách. Festival se rozmohl nejen lokalitou, ale také začal lépe snášet i větší nápor návštěvníků. V těchto prostorách se koná dodnes.

Z fotokoutku na Trnkobraní

Největší kuriozitou jsou knedlíky

Mediální rozruch způsobil již první ročník soutěže v pojídání švestkových knedlíků, která se koná od roku 1972. Za tu dobu padlo mnoho rekordů. Například už v roce 1981 Josef Obdržálek z Malenovic snědl 91 kusů knedlíků, v roce 1983 pak překročil magickou hranici 100 kusů a zvítězil s počtem 104 snězených kusů knedlíků. V roce 1992 František Pohorský z Tečovic spořádal 155 trnkových knedlíků.

A absolutním rekordmanem, který překonal i držitele rekordu Kamila Hamerského z Víru, jež dokázal sníst 191 kusů, je Radim Dvořáček z Ostravy s poměrně neuvěřitelnou cifrou 202 kusů knedlíků. „Soutěžím na množství, ne na rychlost,“ uvedl pro Deník Radim Dvořáček. Na soutěže se prý připravuje poctivě a den začíná šesti litry vody na ex do dvou minut. „Kdysi jsem takové množství nebyl schopný vypít ani sníst. Normální žaludek má objem asi litr a půl, ale tréninkem se dá postupem času až extrémně roztáhnout,“ řekl jedlík, který je držitelem několika podobných rekordů.

Letos se soutěž v pojídání knedlíků uskuteční v sobotu 19. srpna od 13 hodin a je otevřena opět široké veřejnosti. Minimální zkonzumovaná porce je 30 knedlíků. Podrobnosti najdete na webu vizovicketrnkobrani.cz.



Nahrává se anketa …

Program bude pestrý

V areálu festivalu bude letos možné ochutnat knedlíky s různými ovocnými náplněmi. Na programu budou také exkluzivní exkurze do palírny či muzea slivovice, kde se návštěvníci seznámí s procesem výroby tohoto moravského destilátu.

Nenechte si také ujít skvělý hudební program, který obohatí například výjimečný koncert kapely Fleret. Ta oslaví na pódiu 40 let své existence. „Jako místní kapela se na tuto akci těšíme vždycky moc, vždyť tady hrajeme každý rok, od počátků Fleretu,“ svěřil se kapelník skupiny Fleret Zdeněk Hrachový.

„Švestky a Valašsko patří odjakživa k sobě – ať ve formě čerstvě sklizených či sušených plodů, sladkých povidel či slivovice se svou specifickou vůní a jemnou chutí. Přidejte porci té nejlepší české i slovenské muziky, malebnou krajinu Vizovicka a výsledkem je Trnkobraní,“ dodal Šesták.

PROGRAM:

Pátek 18. srpna

Starobrno stage

18:15 - 19:30 Mirai

21:00 - 22:30 Jaromír Nohavica

00:00 - 01:00 Horkýže slíže

Rudolf Jelinek stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:45 - 20:45 Šrouby a matice

22:45 - 23:45 Argema

01:00 - 02:00 Premiér

Sobota 19. srpna

Starobrno stage

12:00 - 13:00 Barbora Poláková

13:15 - 14:15 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků - Memoriál Kamila Hamerského

15:15 - 16:15 Visací zámek

17:45 - 18:45 Tomáš Klus

20:15 - 21:45 Kryštof

23:15 - 00:15 Traktor

Rudolf Jelinek stage

11:00 - 11:45 Sympl - vítěz talentové soutěže

13:15 - 14:00 Hodiny

14:15 - 15:00 Rozálie Havelková

16:30 - 17:30 Gang Ala Basta

19:00 - 20:00 Poetika

22:00 - 23:00 Fleret

00:15 - 02:00 Kosovci