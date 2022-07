Dokážete ochutnat všechna vína z Velkých Bílovic?

Velkopavlovická vinařská podoblast je tvořena mnoha menšími i většími vinařskými obcemi. Největší obcí zde i v celé České republice jsou Velké Bílovice. S více než tisíci vinaři se jedná o opravdový unikát. Není známo, jestli zde někdo dokázal ochutnat všechna vína, ale určitě si to své najde každý. Za vinařem do Velkých Bílovic můžete vyrazit od 21. dubna do 24. srpna. Po dobu 18 týdnů postupně otevře své dveře 50 vinařství, každý týden má tak otevřeno 3 až 5 vinařství, od čtvrtka do středy a máte jistotu, že při návštěvě města nějaké víno ochutnáte.

Slovácko? Kraj skvělého vína a jedinečného folkloru, přesvědčte se sami

Mezi další význačné vinařské obce patří Bořetice, Čejkovice, Hustopeče, Kobylí, Přítluky, Rakvice, Vrbice, Zaječí a samozřejmě Velké Pavlovice, asi druhá nejznámější vinařská obec, podle které se i celá vinařská podoblast jmenuje. Skoro v každé z těchto obcí se konají populární akce jako otevřené sklepy, krojované hody, vinobraní, zarážání hory nebo vinné trhy a slavnosti. Některé obce si to ale rády něčím ozvláštňují, takže např. ve Velkých Pavlovicích můžete navštívit sklepy v noci, v Hustopečích pro změnu spojili slavnosti mandloní a vína. Ve Vrbici se zárážení hory koná 3. září, Svatovavřinecké noční otevřené sklepy proběhnou v Bořeticích 6. srpna nebo můžete vyrazit na akci Víno v oranžovém do Velkých Pavlovic 2. července.

Kus historie i pravé místo pro sportovce

Chcete se dozvědět něco z historie? Pak určitě nesmíte vynechat Slavkov. Toto městečko, u kterého se odehrála známá bitva tří císařů a na místním barokním zámku byl podepsán mír mezi Francií a Rakouskem, je pod německým názvem Austerlitz známé po celé Evropě. I sám císař Napoleon, který zde slavil jedno ze svých nejslavnějších vítězství, jistě nepohrdl sklenkou dobré místní Frankovky nebo voňavého Muškátu.

Vinný sklep v Příměticích je světovou raritou. Patří k němu i jezuitský telefon

Kdo dává přednost přírodě, užije si Naučnou vinařskou stezku Velkých Bílovic. Pět kilometrů dlouhá trasa s výhledy na nejrozlehlejší komplex vinic vás seznámí s historií vinařství a viničními tratěmi. Z vrchu Hradištěk, kde stojí půvabná kaplička, se můžete rozhlédnout po širém okolí. Sportovce jistě nadchne Stezka krajem André, 19 kilometrů dlouhá cyklotrasa, vám dá poznat tuto oblast zase z úplně jiného pohledu.

Více informací najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz.