Při výběru jména se sešlo přes tři a půl tisíce návrhů včetně recesistických jako Rumcajs, Fridex nebo Magdon. Mezi nápady se objevily i Beskyd, Ogar nebo Pinoš.

Nakonec bylo vybráno jméno Radegast, což je, jak známo, jméno pohanského boha pohostinství, hojnosti a úrody. Autorem návrhu byl František Koláček z Hutiska-Solance, který se ze svého domu díval na protější kopec kde dodnes stojí socha boha Radegasta.

Stavba nového pivovaru, který by rezavým mokem zásoboval nejen horníky a hutníky na severní Moravě, se plánovala už od padesátých let. Rozhodnutí uspíšily nádoby na zrání piva v poddolovaném pivovaru v Karviné, které začaly praskat. Pivovar se proto musel zavřít a jeho poslední sládek, pan Jaromír Franzl, byl spolu s Václavem Petrasem, pověřen výběrem místa, kde by měl nový pivovar stát.

Karvinský sládek ředitelem pivovaru. Rozhodla měkká voda

Traduje se, že Jaromír Franzl ponořil u Nošovic ruku do říčky Morávky, zjistil, že má měkkou vodu a bylo rozhodnuto, že nový pivovar vyroste v Nošovicích! Základní kámen budoucího pivovaru se položil 7. července 1966.

Jak už zaznělo, Jaromír Franzl přišel v roce 1970 do Nošovic z Karviné. Narodil se 30. listopadu 1918 v ruské Penze a byl šestým sládkem ze slavného pivovarského rodu. V letech 1970 až 1978 byl sládkem, v letech 1979 až 1981 už ředitelem nošovického pivovaru. Zemřel v roce 2013 ve věku 94 let.

Hořké pivo se nakonec ujalo

Ještě v 60. letech vařily pivovary převážně nasládlá piva. Jaromír Franzl ale chtěl v Nošovicích uvařit pivo, které by mělo úplně jinou chuť – hořkou. To se mu povedlo prosadit díky malé lsti, když dal při testování kolegům ochutnat vedle hořkého vzorku ještě sladší vzorek piva, než se tehdy obvykle vařil. A to degustátorům přišlo moc. Kývali na hořkou chuť.

Podle receptury Jaromíra Franzla se v Nošovicích vaří pivo dodnes. „Je tomu skutečně tak. V roce 2014 jsme chuťově odlišili a vylepšili náš ležák a uvedli na trh Radegast Ryze Hořkou 12. O tři roky později pak následovalo výčepní pivo Radegast Rázná 10, která nahradila Radegast Original. Letos jsme uvařili výčepní speciál Radegast Ratar s 50 jednotkami hořkosti, což z něj dělá nejvíce hořkého pivo v historii našeho pivovaru,“ říká Petr Kwaczek, sládek pivovaru Radegast.

Oslavy 50 let hořkosti

K letošnímu jubileu vyšla kniha známých i méně známých příběhů 50 let pivovaru Radegast. Unikátní publikace obsahuje také více než 300 fotografií, ilustrací a obrázků. K zakoupení je na e-shopu Radegast. Ojedinělé pivovarské technologie, unikátní exponáty, velká sbírka pivního skla nebo velkoplošné projekce pivovarských provozů či starých reklam jsou k vidění na výroční výstavě v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Výstava potrvá až do konce roku 2021.

K „padesátce“ vznikla rovněž originální kolekce oblečení a doplňků, sada tácků pod pivo nebo plechové cedule, které se inspirovaly motivy z historie reklam a komunikace značky Radegast.